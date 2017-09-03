«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 03 Сентября
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 337.04 KZT
  • €1 = 400.2 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Народные новости

Экология

Сегодня, 11:45 Просмотров:30
Кому обратиться про мусорные контейнеры, которые стоят в микрорайонах.
в 30 градусную жару, целыми днями стоят полные мусорные контейнеры, вокруг зловоние, мухи, вот откуда берется всякая зараза.

Экология


Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 11:56
5мкр, 20дом, такая же проблема!Горы мусора, кому мы платим и за что? Почему наши доблестные чиновники не реагируют на эти проблемы? Хотя бы раз в месяц проезжали бы по городу и смотрели санитарное состояние или бы подключили СЭС к проверкам санитарного состояния города, ведь это их прямые обязанности! Ведь никто ни за что не отвечает и концов нельзя найти!!!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика