Экология

Прислал: Роза

в 30 градусную жару, целыми днями стоят полные мусорные контейнеры, вокруг зловоние, мухи, вот откуда берется всякая зараза.





Кому обратиться про мусорные контейнеры, которые стоят в микрорайонах.в 30 градусную жару, целыми днями стоят полные мусорные контейнеры, вокруг зловоние, мухи, вот откуда берется всякая зараза.



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