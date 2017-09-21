Руки прочь от зелени Актау!

Публикация от Иринка (@flame_i) Сен 20 2017 в 9:13 PDT

Люди посходили с ума! Алчность и жажда наживы затмевает даже природное чувство самосохранения. Какая разруха в головах! Какие гнилые души! Они как никто восприняли прямо советы "жить сейчас, не думая о будущем".Наш город построили на скалах, в степи. Сажали и берегли каждое деревце. А моральные уроды, выросшие, вырубают то, что выжило, смогло прижиться в наших непростых для растений условиях. То, что глубоко корнями находило себе воду, и радовало красотой, и тенью, защищало от пыли, давало кислород.1. Перед 7-1 и д/с 22 - были пышные красивые деревья и кусты - сейчас там пеньки, стекло и арматура. 2. Перед пешеходным переходом на набережную 7 мкр ещё на днях было дерево, под которым люди укрывались от жары. Вырубили! А сколько ещё уничтожено! А Ботанический сад? Почему строятся мкр. за цифру 30, но там не сажают парки? Где гулять мамам с колясками и сидеть пожилым людям? Чем будут дышать ваши дети и внуки? Где они будут играть? Возле дорог и магазинов? На голом песке под палящим солнцем?Вырубают все, что мешает им построить очередную пластиковую хрень для зарабатывания бабла. То, что мешает без напряга положить очередной асфальт, который скоро пойдёт трещинами.Да не будет вам счастья от этих денег! Не будет, будьте уверены!Ни у тех, у кого появляется мысль вырубить деревья, ни у тех, кто подписывает разрешение. Вы Чудовища!Вас необратимо ждёт та же участь! Планета загнётся без растений! Она уже загибается! И кроме вас, бездушных - в городе сотни тысяч людей! А сколько растёт детей! Которые вас же потом будут хоронить! Оставьте им воздух! Оставьте им жизнь! А не пустыню с пластиковыми коробками! Необходимо ввести запрет на вырубку деревьев в нашем регионе! И, активно развивать озеленение!Люди! Им все равно! Они заработают бабло и уедут! Или помрут, не успев это сделать. И детей они учат "в лондонах, и москве". Им все равно! А здесь останутся жить сотни тысяч людей. И никто кроме нас не сможет изменить ситуацию! Не нужно молчать! Нужно отвоевывать каждый куст и наказывать тех, кто на них посягает!Руки прочь от зелени Актау! #актау