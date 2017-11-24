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ПКСК заварил мусоропровод!!! Закон не писан?

Сегодня, 09:33 Просмотров:0
В доме по адресу 11-40 ПКСК заварил мусоропровод, дом 9-этажка. Помимо дома №40 в контейнеры, которые ранее стояли возле подъезда, БО выкидывают жильцы домов №39, №36, №37 (ближайшая сторона). НО согласно CН РК 3.02-03-2012 ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ

6.4.4 Для удаления твердых отходов:
– в жилых домах квартирного типа и общежитиях с количеством наземных этажей
4 и более следует предусматривать мусоропроводы;
– для обеспечения удаления бытовых отходов для зданий, не оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать установку мусоросборных контейнеров на специально отведенных площадках;
– в жилых домах для престарелых мусоропровод требуется предусматривать при количестве наземных этажей три и более, а в жилых домах для инвалидов – два этажа и более.
ПКСК "СВЕТЛАНА" не имеет на это право. Такой вопрос/опрос не должен был даже возникать, т.к. он нарушает законы РК. По проекту мусоропровод предусмотрен, и их опрос является неправомерным.
Оборудованное место имеется, НО оно расположено недалеко от проезжей части. Несмотря на то, что дорога внутримикрорайонная - движение интенсивное, из-за того, что детей везут в школу-гимназию, следовательно, достаточно опасно выносить мусор.
В местах, где ранее стояли контейнера, систематически накапливаются горы мусора.
В непосредственной близости находятся точки общепита, и разве по санитарным нормам допустимо ставить в такой близости мусорные контейнера?
Дом, многоэтажный, в доме живут старики, семьи с маленькими детьми и попробуй побегать повыкидывать. Да, лифт имеется, но ЛИФТЫ В НАШЕМ БОГАТОМ ГОРОДЕ ПЛАТНЫЕ!!!
ПКСК заварил мусоропровод!!! Закон не писан?
ПКСК заварил мусоропровод!!! Закон не писан?
ПКСК заварил мусоропровод!!! Закон не писан?

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
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