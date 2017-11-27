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ЛАДА.kz » Народные новости

Очередной строительный прибрежный сюрприз горожанам

Сегодня, 14:20 Просмотров:676
Городу мало было низкопробных кафешек на берегу 7 и 15-го микрорайонов, так теперь и за побережье 1-го микрорайона взялись!!!
В нашем городе, не смотря на постоянные обещания повысить комфортность мест для отдыха горожан и гостей города, и уровень туристической заинтересованности в регионе, постоянно случаются метаморфозы с прибрежными территориями. Акимат сносит один объект, как было с небезызвестным кафе «Кораблик» и тут же дает разрешение на строительство подобного в тех местах, где такое строительство вообще не имеет смысла.
Наше негодование вызвано намерением построить частным лицом новый коммерческий объект в 1-ом микрорайоне в районе яхт клуба и водно-спасательной станции – как раз напротив единственного в городе бесплатного песчаного пляжа. Здесь в летний период такая оживленность, что и яблоку негде упасть. Парковки, достаточной для всех желающих нет, а машин, на которых приезжают отдыхающие на пляж и в яхт клуб – огромное количество. В случае непредвиденных ситуаций сюда с трудом могут протиснуться автомобили служб быстрого реагирования. Но эта проблема никому не интересна. Интересны, как обычно, только выгоды коммерсантов. Но мы же в цивилизованной стране живем? Есть государственные структуры, которые при выдаче земельных участков, АПЗ, утверждении эскизных проектов должны руководствоваться не желанием обогащения определенного человека, а принципами приоритета интересов большей части населения города, законности, здравого смысла в конце концов.
Ну в самом деле, на этом месте можно было установить настил и разместить шезлонги, навесы от солнца, скамейки или беседки, смонтировать детскую игровую площадку, спортивные тренажеры. Почему бы не сделать деревянный настил и летнюю барную стойку, как на пляжах развитых стран мира? Но нет! Кому это интересно? Лучше, там, где отдыхают люди, по большей части люди с детьми, поскольку пляж удобен для малышей, выстроить еще одно здание и ничего, что рядом стоят уже два недостроенных. Почему Акимат не задается вопросом трех рядом расположенных отдельно стоящих зданий и «мертвого» целого жилого комплекса? Зачем, при скоплении в одном месте такого количества недостроя, разрешать еще одну стройку?
Почему при выдаче разрешений на строительство не проводится никакого анализа потребностей горожан и целесообразности такого количества капитальных строений в районе запрашиваемого строительства?
Больше того, поставщики коммунальных услуг, таких как вода и водоотведение, электричество, постоянно пишут о перегруженности существующих линий и отсутствии лимитов энергоресуров, акимы всех уровней с завидным постоянством сулят горожанам услышать их возмущения и запретить строительство новых объектов, ведущих к уплотнению существующей застройки, но при этом первые выдают технические условия на подключение к сетям новых объектов, а вторые собственноручно согласовывают эскизы и выдают АПЗ. Как так получается, что у государства нет денег и желания на строительство детской площадки и благоустройства данного пляжа, а у предпринимателя находятся деньги на строительство кафе на пляже?
Вот лишь несколько примеров уже функционирующих кафе:
Айдын, побережье 15 мкрн.

Логично было бы всем уполномоченным службам и органам, вначале навести порядок при эксплуатации уже существующих кафе, ресторанов, бизнес центров и уже потом, с учетом анализа ситуации, приступать к раздаче разрешений на строительство новых. Иначе мы превратим наш город и его побережье, не в туристический рай, а в помойку куда даже местные горожане ходить перестанут, не говоря уже о приезжих туристах...
Полагаем, наше обращение будет прочитано работниками Акимата и иных уполномоченных и ответственных органов и кто-то компетентный в этих вопросах сможет разъяснить, каким образом получается, что слова расходятся с делом, а ответственности за это НИКТО не несет....
Очередной строительный прибрежный сюрприз горожанам
Очередной строительный прибрежный сюрприз горожанам

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Комментарии ( 2 )

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Мустафа (Посетители) Сегодня, 17:16
На кафе Айдын аж смотреть противно!
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 16:40
От подводных ресторанов и надземных переходов к банальным харчевням на берегу. Вопрос;" когда вы все уже наедитесь и напьётесь"? question
 
 

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