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ЛАДА.kz » Народные новости

Не делай добра - зла не познаешь !?

Сегодня, 13:29 Просмотров:491
Такая вот не веселая история произошла со мной на днях.Встретил я дочку с колледжа и поехали мы с ней по делам в сторону Желтого рынка.На перекрестке между 28-29-Олжа,я остановился на красный сигнал светофора в крайнем правом ряду.Слева от меня остановилась красная Тойота.Вот зажигается зеленый свет и я трогаюсь и начинаю движение вперед,а Тойота,которая по правилам со своей полосы должна ехать прямо стала со среднего ряда поворачивать направо,прямо на меня.Я стал сигналить и забирать правее,чтобы избежать столкновения,но она как глухая и слепая припечатала меня...Сзади ехала патрульная машина полиции и все засняла на камеру.Полицейские прочертили место мелом и сказали нам отъехать с перекрестка,забрали документы и стали оформлять протокол.

Девушка Айгуль владелец Тойоты подошла ко мне с телефоном и попросила переговорить со своим мужем.Тот в свою очередь просил меня,чтобы я ничего не писал,вечером мол приеду с Алматы и сегодня расплачусь с вами.Но полицейские уже стали оформлять дтп.

Они показали нам на своем мониторе аварию и сказали ждать.Где то через пол часа Айгуль снова подходит и говорит,что муж ее акиматовский работник и все уладил с полицией,теперь им нужен только мой отказ.Я подхожу к полицейским и объясняю им.что мы не собираемся доводить дело до суда.Айгуль сказала,что отдаст сразу мне 10 тысяч и свои права в залог,до вечера, муж приедет и отдаст остальные 40 тысяч.

Полицейские мне говорят претензии к нам не будете иметь если они вам деньги не вернут? Я думаю-почему не вернут?Короче отдают нам документы и поехали мы в 33 мкр-н,где проживает Айгуль.Там поставила машину у дома,отдает мне 10 тысяч ,свои права и со словами благодарности довольная уходит домой.А мне вечером надо за город на работу.Так вот я оставил жене права Айгуль,рассказал,что случилось,сказал ожидай вечером приедет ее муж Арман и привезет деньги.

Айгуль я отправил сообщение,где они вечером смогут забрать свой залог и номер жены.Сам поехал к мастеру ,отдал машину на ремонт,и уехал на шабашку за город.Вот все и началось...Приехал ее муж и стал требовать права,не собираясь платить за ущерб.Жена потом рассказала,что он стал угрожать,звонить участковому,сейчас будем оформлять изъятие у вас незаконно находятся документы моей жены,я акиматовский работник...Жена у меня боевая говорит ему мы у вас ничего не просили,ваша жена совершила аварию,верните деньги за ремонт и забирайте свое.Через 4 дня я приехал в город за продуктами,надо было закупиться и обратно-доделать работу.Она мне все рассказала,вот я и позвонил Айгуль,узнать в чем дело.Трубку взял ее муж и ...Я вам скажу так, мне почти 50 и со мной никогда никто так не разговаривал,оскорбления,угрозы закопать меня,оторвать голову,я в шоке!Я ему говорю,что у меня идет запись звонка,он-мне по... ХАМЛО и бандит,если такие люди работают в акимате,тогда у меня вообще нет слов.И,что мне теперь посоветуете?Идти в акимат с этой телефонной записью и ее правами,или в прокуратуру? Я человек не конфликтный,поэтому решил пойти навстречу людям...

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Комментарии ( 6 )

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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 15:15
Если остались контакты или номер патрульной машины, то лучше свяжитесь с ними, у них по любому осталась схема ДТП и фото, возьмите у них, а потом с этими документами и аудио записью смело в полицию или в прокуратуру.
Если он и в правду работник акимата, результатом будет хотя бы что он вернет Вам деньги.
 
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sergbodr (Посетители) Сегодня, 14:30
Фото и видео, с места дтп, надо обязательно делать!

 
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Морской (Посетители) Сегодня, 14:01
Мда уж... Вот про кого говорят-простота хуже воровства... Сочувствую.
 
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Grand (Посетители) Сегодня, 14:00
какой-то быдло-аферист, 50 тысяч возместить ущерб это же копейки по сравнению с тем, что жену прав лишат на год.

прессануть его бы не мешало по полной, с заявой в прокуратуру и копией записи угроз

ДТП оформить официально, протокол, лишения добиться

причем записи с номером телефона можно на фейсбук МВД закинуть, героя быстренько найдут
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • sergbodr
  • Око
  • Nurzhan_from_aktau
  • Denis_
 Мужик (Посетители) Сегодня, 13:47
Идти надо в полицию и вообще при любом дтп необходимо делать фото на хотя бы мобильник, это как страховка.
 
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  • Эфика
  • tolk
  • Nurzhan_from_aktau
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:39
Отказываюсь от претензии к виновнику ДТП только после того, как деньги за ущерб в полном объеме лождаться ко мне в карман. Не ведусь ни на какие уговоры. Автору статьи урок на будущее.

И,что мне теперь посоветуете?Идти в акимат с этой телефонной записью и ее правами,или в прокуратуру?

В прокуратуру с письменым заявлением. Тем более если запись угроз есть.
Те его быстро в стоило поставят.
 
 

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