«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 19 Декабря
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.33 KZT
  • €1 = 395.49 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Народные новости

Кусты против парковки

Сегодня, 14:49 Просмотров:416

Я, конечно, не знаю, что может сделать подобный пост, но, что я увидела сегодня, ЭТО привело меня в шок. Я понимаю, что у города есть куча бабла для того, чтобы насаживать деревья у новых дорог и в новых районах, и надеешься сам, а приживутся ли они тут и как часто администрация города будет поливать. Или это снова будет печальное, больное зрелище. Даже вот летом, сзади дома приходится поливать деревья своими силами, ибо за тупости тех, кто утверждает такие проекты, поливные машины не могут и не хотят утруждаться туда проехать и полить. Что показало время .. что стало с парком, где сейчас Акбота, и нет тех пышных деревьев, что были в определённых местах нашего города. Наша земля не такая плодовитая, как к примеру через 2500 км к северу. Наша область расположена на ракушечнике. Зелень тут на вес золота! ________________________ Около моего дома построился Альфа Банк. Сначала это было небольшое здание, которое уже напортачило нам с теплосистемой. Потом у них пошёл ремонт, они расширились ..и стали прокладывать трубы у нас сзади дома ...скопав небрежно, повредив кусты, корни деревьев .. понимаете, что они могут погибнуть?! ..разбили дорогу, которую, конечно же, оставят так как есть ...просто присыпали песком. А теперь ..здание же большое, нужна парковка теперь приличная, а давайте ка повыдёргиваем ЖИВЫЕ КУСТЫ И ДЕРЕВЬЯ! Так и сделали, и ПОЗВОЛИЛИ .. чтобы было им куда машины ставить. В 12 много полупустых стоянок... ну предоставьте возможность сотрудникам оставлять машины на стоянках, они в минутах 7 ходьбы,что сложного? Если проект банка был такой масштабный, зачем такое невыгодное место брать для этого??? Или почему нельзя было выкупить место соседнего здания, где уже просто срут и ссут там, и сделали бы себе парковку! А сзади строится уже как лет 6 баня ...и???? Та же песня - огромные ТУАЛЕТЫ ДЛЯ ВСЕХ! Порнография! У нас замечательная парковая зона, весной так чудесно, потому что цветут абрикосы ..кусты шиповника, а теперь там будут пыхтеть железяки напротив. Это же намного важней, нежели эстетика города. А зачем она нам? .. по центру все красиво сделаем, а что твориться внутри не видим. Что у Гуда оттяпали кусок, что тут.. так и не станет скоро парка совсем..

Публикация от R I K ∀ ✩ (@azarikamelnik)


Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
БСК22 (Посетители) Сегодня, 17:55
Альфа Банк расположен в 26 мкр., со стороны мечети. А в 12 мкр. бывш. Альянс Банк, а ныне Форте банк. Проект реконструкции в обязательном порядке был утвержден на градостроительной совете в Акимате города. Так что не переживайте, это всё санкционировано.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
К. Олегович (Гости) Сегодня, 16:31
Цитата: paprika
А вы нагло предлагаете людям добровольно сажать деревья и ухаживать за ними.


Вы ещё минуты две назад мне "тыкали" и обещали вырвать язык. Я даже подумал, что Вы хотите на меня работать пару лет. Я, конечно, человек по христиански добрый, прощать умею и делать ничего не буду. Но дискуссия с Вами мне не интересна. Я лишь высказал своё мнение и высказал его не Вам.

Извиниться, кстати, никогда не поздно. А ещё лучше учиться сдерживаться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
paprika (Посетители) Сегодня, 16:18
Цитата: К. Олегович
Всё то оно верно, но скажите мне, автор - хоть одно дерево или кустик посадили лично? Если нет - то будет правильным ничего не говорить. А если посадили - то посадите ещё.

Что за бред и глупые советы?!
Люди платят налоги, в том числе и на озеленение сёл и городов. В этом году выделили 600 млн. тенге на озеленение города, а что компания сделала на эти деньги??? Это огромная сумма денег, на которые можно было закупить разнообразный качественный посадочный материал, а не прутики с оголёнными корнями по 200-300 тенге. Закупить удобрения и удобрить почву под всеми растениями в городе. Они обязаны были это сделать, но не сделали! А вы нагло предлагаете людям добровольно сажать деревья и ухаживать за ними. Дулю с горчицей, а не повторная плата за один и тот же товар и работу!!!
 
-1
  • шевченко
 Не поддерживаю Поддерживаю
К. Олегович (Гости) Сегодня, 16:01
Всё то оно верно, но скажите мне, автор - хоть одно дерево или кустик посадили лично? Если нет - то будет правильным ничего не говорить. А если посадили - то посадите ещё.

Государство это прежде всего люди, которые в нём живут, а не что то абстрактное.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
karl (Посетители) Сегодня, 15:48
Больная тема боль города,боль старожилов и всех неравнодушных и порядочных граждан. Доколе как сказано в завете? question
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика