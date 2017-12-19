Кусты против парковки

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Я, конечно, не знаю, что может сделать подобный пост, но, что я увидела сегодня, ЭТО привело меня в шок. Я понимаю, что у города есть куча бабла для того, чтобы насаживать деревья у новых дорог и в новых районах, и надеешься сам, а приживутся ли они тут и как часто администрация города будет поливать. Или это снова будет печальное, больное зрелище. Даже вот летом, сзади дома приходится поливать деревья своими силами, ибо за тупости тех, кто утверждает такие проекты, поливные машины не могут и не хотят утруждаться туда проехать и полить. Что показало время .. что стало с парком, где сейчас Акбота, и нет тех пышных деревьев, что были в определённых местах нашего города. Наша земля не такая плодовитая, как к примеру через 2500 км к северу. Наша область расположена на ракушечнике. Зелень тут на вес золота! ________________________ Около моего дома построился Альфа Банк. Сначала это было небольшое здание, которое уже напортачило нам с теплосистемой. Потом у них пошёл ремонт, они расширились ..и стали прокладывать трубы у нас сзади дома ...скопав небрежно, повредив кусты, корни деревьев .. понимаете, что они могут погибнуть?! ..разбили дорогу, которую, конечно же, оставят так как есть ...просто присыпали песком. А теперь ..здание же большое, нужна парковка теперь приличная, а давайте ка повыдёргиваем ЖИВЫЕ КУСТЫ И ДЕРЕВЬЯ! Так и сделали, и ПОЗВОЛИЛИ .. чтобы было им куда машины ставить. В 12 много полупустых стоянок... ну предоставьте возможность сотрудникам оставлять машины на стоянках, они в минутах 7 ходьбы,что сложного? Если проект банка был такой масштабный, зачем такое невыгодное место брать для этого??? Или почему нельзя было выкупить место соседнего здания, где уже просто срут и ссут там, и сделали бы себе парковку! А сзади строится уже как лет 6 баня ...и???? Та же песня - огромные ТУАЛЕТЫ ДЛЯ ВСЕХ! Порнография! У нас замечательная парковая зона, весной так чудесно, потому что цветут абрикосы ..кусты шиповника, а теперь там будут пыхтеть железяки напротив. Это же намного важней, нежели эстетика города. А зачем она нам? .. по центру все красиво сделаем, а что твориться внутри не видим. Что у Гуда оттяпали кусок, что тут.. так и не станет скоро парка совсем..
Комментарии ( 5 )
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