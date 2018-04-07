«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 07 Апреля
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.66 KZT
  • €1 = 391.3 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

БЛАГОДАРНОСТЬ!

Сегодня, 10:47 Просмотров:117
Добро всегда останется в сердцах!
И мысли к тем поступкам- ЧЕЛОВЕКА !-будут возвращаться.
СПАСИБО! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН,
ВСЕМ , кто на нашу просьбу отозвался!
... Эти слова, с особой сердечной благодарностью, мы, бывшие и ныне проживающие там, жители поселков Баутино,Аташ, Форт-Шевченко, Актау
адресуем Руководителям ,,САЛЮТ и К, ,Абдулаеву Сарсынбаю Абугалиевичу
, Измаилову Хажедену Мжаверовичу и коллективу, непосредственно выполнявшему работы по ремонту и наведению порядка на православном кладбище , находящемуся на территории г, ФОРТ - ШЕВЧЕНКО, : Выделена была бригада рабочих , транспорт, средства на закупку и закуплены были все необходимые материалы . ... НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН! СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО! КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ,УСПЕХОВ в ТРУДЕ и БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ!!! БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ ВАМ ЛИЧНО, СЕМЬЯМ, РОДИТЕЛЯМ, РОДНЫМ!!!
БЛАГОДАРНОСТЬ!
БЛАГОДАРНОСТЬ!
БЛАГОДАРНОСТЬ!
БЛАГОДАРНОСТЬ!
БЛАГОДАРНОСТЬ!
БЛАГОДАРНОСТЬ!
БЛАГОДАРНОСТЬ!

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика