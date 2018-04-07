БЛАГОДАРНОСТЬ!

Прислал: Нина Щелканова

Добро всегда останется в сердцах!

И мысли к тем поступкам- ЧЕЛОВЕКА !-будут возвращаться.

СПАСИБО! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН,

ВСЕМ , кто на нашу просьбу отозвался!

... Эти слова, с особой сердечной благодарностью, мы, бывшие и ныне проживающие там, жители поселков Баутино,Аташ, Форт-Шевченко, Актау

адресуем Руководителям ,,САЛЮТ и К, ,Абдулаеву Сарсынбаю Абугалиевичу

, Измаилову Хажедену Мжаверовичу и коллективу, непосредственно выполнявшему работы по ремонту и наведению порядка на православном кладбище , находящемуся на территории г, ФОРТ - ШЕВЧЕНКО, : Выделена была бригада рабочих , транспорт, средства на закупку и закуплены были все необходимые материалы . ... НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН! СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО! КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ,УСПЕХОВ в ТРУДЕ и БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ!!! БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ ВАМ ЛИЧНО, СЕМЬЯМ, РОДИТЕЛЯМ, РОДНЫМ!!!