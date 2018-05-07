Добрый день дорогие жители и гости г. Актау! Хотим сообщить, что 12 мая будет проходить благотворительная ярмарка в честь Жансаи, организованная нашими родственниками.Как Вы сможете помочь?!1) Вы можете приготовить разные сладости, выпечки или принести рукодельные изделия на ярмарку, отдать на руки организаторам. Это будет огромной помощью! В связи с этим просим помощи у кондитеров, рукодельниц нашего города Актау!2) Вы можете прийти на ярмарку купить что нибудь, все денежные средства будут полностью переданы на лечение Жансаи.3) Давайте сделаем репосты как можно больше, сообщать друзьям, родственникам, коллегам и знакомым!Ярмарка будет проходить в 14 мкр., напротив ТЦ Астана, начиная с 12.00.Ждем Вас Всех! Надеемся Вы внесете свой вклад в нашу благотворительную ярмарку! Спасибо!По всем вопросам обр/ся по тел: 8 (775) 2534343 Айя, 8 (701) 9998210 Назым