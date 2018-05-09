Помогите найти мою малышку!

Прислал: Фатыма

Обращаюсь ко всем, неравнодушным, или просто к людям которые читают этот пост и хотят помочь!!! Убедительная просьба, пожалуйста, обратите внимание на своих соседей, может у кого то не было собаки и вдруг появилась, такая же маленькая крошка! Мы ходим днями и ночами, ищем ее, кричим, клеем объявления, но каждый раз их срывают какие-то не очень хорошие люди! Прошу Вас, будьте внимательней, любая информация, может помочь найти ребенка! Звоните в любое время дня и ночи! Пожалуйста ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА ДОМОЙ!!! Русский тойчик, девочка, окрас черный, крупная, ушки большие не стоят, задние лапки косолапят, откликается на кличку БОНЯ! Нашедшим просьба вернуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЮ, 30 000 тенге! Девочку очень любят и ждут дома! Звонить по номерам: 8 707 686 52 41, 8 701 405 59 01, 8 707 686 52 47, домашний телефон 50-59-07. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКАЕТСЯ НА ЗОВ О ПОМОЩИ!