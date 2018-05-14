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Развитие канистерапии в Мангистауской области

Сегодня, 12:57 Просмотров:180
РКК «АРГУС» совместно с ОО «АРДА» провели первую совместную встречу особых детей с диагнозом аутизм и собаками клуба.

Сначала несколько слов об аутизме. Аутизм (или синдром Каннера) - расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Собаки творят чудеса. Это на самом деле так! Общение с собакой позволяет успокоить «особого» ребенка, переживающего сильный эмоциональный всплеск. Ребенок доверяет собаке главное – свое сердце, свою душу, свои мысли, свои переживания. Дети, страдающие аутизмом, часто имеют привычку раскачиваться взад и вперед, причем на протяжении нескольких часов – это один из симптомов болезни. Собаки помогают сгладить, а то и вовсе убрать данное явление. Собаки успокаивают ребенка перед сном и помогают ему спокойно уснуть. Собаки, наконец, дают особому ребенку чувство уверенности, которое так ему необходимо для того, чтобы стать полноценным членом общества.

Подойдет верное, доброе, незлобивое животное, искренне любящее детей и прощающее любые их выходки, в том числе и нелицеприятные. Собаки, способные жить с детьми в полной гармонии.

Какой бы доброй ни была собака, она всё равно остаётся животным. И поэтому во время контакта ребёнка и собаки мы соблюдали определённые требования безопасности. В идеале собака, которая проводит терапию с ребенком должна, конечно, пройти соответствующий курс обучения, к сожалению таких центров в области пока нет.

Встреча прошла на площадке клуба в с.Акшукур, на которой присутствовали дети школьного возраста и собаки разных пород, таких как мопс, лабрадор, джек рассел терьер, немецкая овчарка.

На первых порах, было ограниченно общение аутичного ребёнка с собакой, чтобы избежать возможного перевозбуждения. Также важно помнить, что общение с собакой - это очень мощная сенсорная нагрузка. По началу ребёнку будет достаточно 15 минут, чтобы получить ощутимые положительные сдвиги. РКК «АРГУС» со своей стороны приложил максимальные усилия, чтоб встреча получилась чётко структурированной.
По прохождению нашей встречи и согласно мнению многих ученых, социальные навыки детям-аутистам трудно освоить, а домашние животные придают им уверенности в себе.

Только все вместе мы можем помочь ближнему и хоть немножко улучшить Мир!
Развитие канистерапии в Мангистауской области
Развитие канистерапии в Мангистауской области
Развитие канистерапии в Мангистауской области

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