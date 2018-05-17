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ЛАДА.kz » Народные новости

Почти сутки нет света

Сегодня, 21:08 Просмотров:576
В микрорайоне Шыгыс2 есть комплекс домов, объединенных в жилой комплекс "Шыгыстаун". Сегодня примерно с 4 часов ночи отключился свет. До настоящего времени, то есть до 21.00 часов 17 мая света нет в девяти домах, а это сорок пять квартир и, естественно, столько же семей, где есть маленькие дети, старики. Проблема в том, что электрообслуживание комплекса, со слов АУЭС, не входит в их компетенцию, так как электросети застройщиком ТОО "Сартай Энергосервис" с момента постройки до сих пор не сданы на баланс города. Поэтому АУЭС отказывается устранять аварии на участках нашего жилого комплекса. В прошлом году была такая же проблема. Жители более трёх суток сидели летом в жару без света. Бывают неполадки и зимой. Мы обращались в акимат города, но и там разводят руками, - электросети не сданы городу застройщиком. А что делать нам, простым жителям? У нас дети, испорченные продукты в холодильнике, не работающие в жару кондиционеры. Прошу власти заставить застройщиков наконец сдать в установленном порядке электрохозяйство на баланс города.


Кстати, аналогичная ситуация с водопроводом и канализацией. Они также не сданы городу. А если порыв, кто будет устранять? Тоже некому. Также и с интернетом и телефоном. Казахтелеком говорит, что застройщик не взял у них техусловия, поэтому ни интернета, ни телефонии у нас не будет. Это печально. Если говорить дальше, у нас и асфальтовых дорог в микрорайоне нет. Мы живём как будто в ауле. И это почти в центре города

Почти сутки нет света

Почти сутки нет света

Почти сутки нет света

Почти сутки нет света

Почти сутки нет света

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Комментарии ( 2 )

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Аля (Посетители) Сегодня, 23:53
Лада как так вы пишите там живут старики дети. Пишите статью ищете справедливости. Согласны проблема есть. Но почему мы жители 32а мкр 18 дома там где инвалиды нижних этажей зиму просидели без отопления, обращались к вам звонили вам а вы нам ни чем не помогли? Да сутки без света конечно очень плохо но зиму без отопления совсем плохо тем более заставляют платить за то чего не было. Через лето осень опять холода будут. Акимат не реагирует на нас. ПКСК тоже. Может поможете ?
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 22:19
В свое время чесались руки вложиться в это безобразие на стадии строительства. Слава богу вовремя почуял неладное и отказался от этой мысли.
Сочувствую жильцам. И совет, идите в АУЭС, КЖСА, Казтелеком и берите сами ТУ, оформляете доки и будет вам счастье...
 
 

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