Почти сутки нет света

В микрорайоне Шыгыс2 есть комплекс домов, объединенных в жилой комплекс "Шыгыстаун". Сегодня примерно с 4 часов ночи отключился свет. До настоящего времени, то есть до 21.00 часов 17 мая света нет в девяти домах, а это сорок пять квартир и, естественно, столько же семей, где есть маленькие дети, старики. Проблема в том, что электрообслуживание комплекса, со слов АУЭС, не входит в их компетенцию, так как электросети застройщиком ТОО "Сартай Энергосервис" с момента постройки до сих пор не сданы на баланс города. Поэтому АУЭС отказывается устранять аварии на участках нашего жилого комплекса. В прошлом году была такая же проблема. Жители более трёх суток сидели летом в жару без света. Бывают неполадки и зимой. Мы обращались в акимат города, но и там разводят руками, - электросети не сданы городу застройщиком. А что делать нам, простым жителям? У нас дети, испорченные продукты в холодильнике, не работающие в жару кондиционеры. Прошу власти заставить застройщиков наконец сдать в установленном порядке электрохозяйство на баланс города.Кстати, аналогичная ситуация с водопроводом и канализацией. Они также не сданы городу. А если порыв, кто будет устранять? Тоже некому. Также и с интернетом и телефоном. Казахтелеком говорит, что застройщик не взял у них техусловия, поэтому ни интернета, ни телефонии у нас не будет. Это печально. Если говорить дальше, у нас и асфальтовых дорог в микрорайоне нет. Мы живём как будто в ауле. И это почти в центре города