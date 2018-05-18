Экологическое шоу «Береги свою планету!» в детском саду № 29 Актау

Прислал: Детский сад №29

Пятый год в детском саду №29 г.Актау идет эксперимент.



В нем отражена работа по изучению триединства языков с детьми предшкольного возраста.



«Народ будет мудр в воспитании потомства, заботясь о его здоровье, образовании и мировоззрении…. Будет хорошо владеть казахским, русским и английскими языками, он будет патриотом своей страны, известной и уважаемой во всем мире» - из стратегии Казахстан -2030 .



Работа направлена на обучение детей триединству языков (казахский, русский, английский), через занятия по информатике, музыке, иностранным языкам, изучению, внедрению программ по экологии местного края, поиску и экспериментированию, разработке проектов по внедрению инновационных технологий, внедрению и описанию авторской технологии.



По словам руководителя Тилесовой Ботагоз Аманкосовны педагогический коллектив все время в поиске новых неординарных путей воспитания и развития ребенка.



«От того, чему и как мы научим подрастающее поколение, какие нравственные, моральные, духовные категории заложим в их сознание, как подготовим к культурно-творческому предназначению, во многом зависит прогресс нашего общества. Стремление педагогов работать по-новому, с учетом требования прав родителей, явилось мощным стимулом для творческих поисков и экспериментальной работы по внедрению инновационных технологий. В детском саду работают люди преданные своему делу, которые всем сердцем любят детей, ежедневно дарят им душевное тепло, открывают маленьким человечкам окружающий мир и являются их путеводителями в процессе ознакомления с этим миром. Творчество, высокий профессионализм, умение своевременно выбрать нужный метод работы, создание дружелюбной, творческой атмосферы, высокий уровень духовности и образованности – вот приоритеты, на которые равняются воспитатели»



Семинар, прошедший в детском саду 11 мая 2018 года, был направлен на реализацию программы «Рухани жаңғыру», ее разделов «Колыбель природы», «Слово –выразительность языка» и «Познание культуры». Мы преследуем цель воспитывать и развивать поликультурную личность, способную на социальное и профессиональное самоопределение, знающую историю и традиции народа, владеющей несколькими языками, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию



Особого внимания заслуживает отличник образования Р.К. воспитатель высшей категории Москаленко Лариса Константиновна , которая имеет педагогический стаж 43 года.



В своей работе воспитатель много времени уделяет поисково-экспериментальной деятельности, театральной, а так же развивает позновательные процессы, старается научить детей во время прогулок, занятий « слышать» жалобы природы, воспитывает любовь и заботливое отношение к растительному и животному миру, учит самостоятельно формировать « жалобы» , оказывать помощь пострадавшим деревьям, кустарникам, насекомым. Главная задача педагога –формирование стойкого интереса к знаниям , приобретение необходимых навыков и умений. В группе Ларисы Константиновны дети работают самозабвенно. активно радуясь своим успехам и достижениям. Здесь ребенок чувствует себя личностью, творцом. Каждый работает на пределе своих возможностей, развивает свой творческий потенциал. На семинаре показала экологическое шоу « Береги свою планету»! Воспитатель работает в тандеме с родителями, которые оказывают посильную помощь в создании костюмов.



По словам Л.К.Москаленко « Взаимосвязь детского сада и семьи-необходимое условие для воспитания всестороннего развития дошкольника. Детский сад и родители, помогая друг другу, стремятся обеспечить воспитание здорового поколения, гармонически развитого физически и духовно. Мы стараемся использовать опыт семейного воспитания в своей работе.Работа с родителями в детском саду ведется в соответствии с планом работы с родителями,. Очень много делается силами родителей для улучшения материальной базы групп (уголки природы, родительские уголки, приобретение спортивной формы, проведение праздников и развлечений и т.д.)Родители совместно с детьми являются активными участниками конкурсов детских работ. Многие родители согласны с тем, что: детский сад необходим их детям для общения с другими детьми, развития чувства коллективизма, умения контактировать со сверстниками для получения начального общего образования, подготовке к школе, развития общего кругозора. Для достижения успехов в воспитании необходимо тесное сотрудничество семьи и детского сада. Проведение совместных мероприятий помогает развивать искреннюю заинтересованность в них, поднимает авторитет семьи, сплачивает детей, родителей, педагогов»



«В детском саду доброжелательная обстановка. Сотрудники детского сада чутко прислушиваются к нашим пожеланиям и требованиям, это дошкольное учреждение пользуется авторитетом у родителей» - отметила мама воспитанника детского сада Джантуреева Жанара

Ораз Бота: « Здесь благоприятный эмоционально-психологический климат, каждый сотрудник коллектива старается строить свою работу так, чтобы дети чувствовали теплоту, доброту и заботу окружающих. Пользуясь случаем выражаем большую благодарность нашей Ларисе Константиновне! А так же музыкальному руководителю Онищенко Марине Владимировне, методисту Правденковой Надежде Васильевне и конечно бессменному руководителю Тилесовой Ботагоз Аманкосовне»



Увидеть озорные глаза детей, которые воспитываются в этом детском саду, а так же их благодарных родителей достаточно , чтобы понять , что здесь действительно удалось создать атмосферу , генерирующую фермент счастья!





