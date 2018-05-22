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Наболевшая тема #КудаСмотритАкимат : Такой хороший парк в Акботе, аттракционы обновили, озеленили, осветили... Но что с туалетом? На такую большую территорию нет ни одного работающего туалета Ладно взрослые могут потерпеть, но что делать, если ребёнку срочно приспичило? Малышей по кустам (хотя тоже не особо приятно), а более взрослым детям как? Сегодня (21.05.18) задали этот вопрос работникам парка, ответили, что туалеты относятся к Акимату @aktau_akimat , а те не шевелятся и им самим приходится бегать по нужде через дорогу, в соседние кафешки во 2 мкр. В общем, надеюсь, эту проблему решат, пока парк не «засрали» @ladakz @aktau.911
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