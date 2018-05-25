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ЛАДА.kz » Народные новости

Отсутствие питьевой воды

Сегодня, 11:02 Просмотров:101
Почти трое суток в 28-9 нет Питьевой воды. Про горячую я вообще молчу. Но отсутствие питьевой столько дней это полное безобразие. Не буду расписывать минусы, думаю это и так всем понятно. Самое интересное, что за это безобразие никто не отвечает. Лично звонила в справочную службу Маэк, то говорят что давлении нет, то авария, потом сообщают, что вообще ничего не знают, и за все отвечает Жэк. Ок. Звоню в Жэк, тоже ничего не знают, объяснили что во всем виноват Маэк, но все же посоветовали позвонить в ТВС. Звоню в ТВС, ныне КЖСА, говорят, что в отсутствии питьевой воды виноват Маэк, а им, то есть ТВС ничего не известно. Самое интересное что Маэк сообщает, что давление по воде не снижал, подает до города в обычном режиме, а дальше уже распределяет по городу ТВС.
Во свей этой белиберде, мне вдруг стало понятно, что всем на все наплевать, никто ничего не решает, и не компетентен в своей работе. И за эту работу, обычные граждане исправно оплачивают каждый месяц по счету. Складывается ощущение, что это не крупные организации города, а какие то шарашкины конторы, которые абсолютно безответственно относятся к своим обязанностям. Хоть в прокуратуру жалуйся, что бы вас всех проверили.

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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:18
Qalada sý bar. Bizde bar. Yaģnı, MAÉK sýdy berip tur. Sizde joq bolsa, onda JÉK kináli.
 
 

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