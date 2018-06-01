Полив деревьев

О проливе деревьев в городе с середины мая ведутся жаркие споры.Кому доверено это ответственное дело и как грамотно вести полив и уход за "зелёными лёгкими" города. Тем временем, зелёные наслаждения тихонько умирают. Только вот, этой безрезультатной борьбе "неравнодушных" с чиновниками победителей не будет.... Деревья просто не доживут. Пройдитесь по скверу Победы, расположенном в центре города, между 7 и 9 мкр. Даже стойкая изгородь в плачевном состоянии,листочки поникли. Вы посмотрите, как ведётся полив!?!? Заливать днем в жару деревья-это пол-беды. В данном случае, работники просто брызгают водой под кустами, для отвода глаз Сами же сотрудники лежат в тени и на моё замечание развели полемику о напоре воды в шланге и о том, что все, кому не лень делают замечания,а у них очень трудная и мало-оплачиваемая работа. Ругаться в чате и сотрясать воздух, проклиная "власть", соседей и всех вокруг бесполезно. Пока каждый из нас не поймёт,что город, в котором мы живём - это наш общий Дом, где нужно соблюдать чистоту,обустраивать места отдыха, беречь всё то, что досталось нам в наследство от наших предков, не видать нам Счастья.....Пусть каждый будет добросовестным на своём рабочем месте, может, тогда и заживём,как ЛЮДИ.