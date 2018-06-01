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ЛАДА.kz » Народные новости

Внимание! Новый вид МОШЕННИЧЕСТВА

Сегодня, 17:48 Просмотров:230
Добрый день!
Были вынуждены написать от того, что очень много новых случаев мошенничества связано с нашей работой! Участились случаи звонков населению о том, что им бесплатно придут и отремонтируют окна, заменят уплотнители на створках, отрегулируют замки и так далее. Дальше, человек разрешает прийти этим мошенникам домой. Когда они приходят, они уже оценивают свою работу в живые деньги (50-60 тысяч), что согласитесь большая сумма. И это совсем уже не бесплатно. Далее человека вводят в заблуждение, что это очень дешево, и что нигде таких цен нет. Хотя даже мы, профессионально занимаемся окнами и знаем, что можно поставить за эту сумму 1 новое окно! И даже ремонт у частных предпринимателей на такую сумму не вылезет никогда! Эта фирма берет предоплату у населения. Когда человек уже понимает, что он одурачен – предоплату не возвращают. То есть работы никакой не сделано, но деньги они уже заработали! Конечно, все это ввергает людей в заблуждение, они перестают доверять настоящим оконным фирмам, которые годами зарабатывают свою репутацию!

Прошу вас, дайте знать населению, что никогда ничего бесплатно не бывает! Как это не звучит странно, что люди в это еще верят, но все же об этом надо написать! Вы все равно заплатите такой фирме, когда впустите их домой! Пусть не ведутся на такие звонки! Это новый вид мошенничества! Всегда обращайтесь по гарантии производителей своих окон, они сами и отрегулируют и отремонтируют эти окна! И тоже бесплатно!!! Только без аферизма!
Это уже крик души. Не первый случай! Очень печально, что люди ведутся и попадаются!
Будьте бдительны

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Комментарии ( 1 )

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botden (Посетители) Сегодня, 19:37
Мне звонили и я ответил , что сам это прекрасно делаю)))
 
 

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