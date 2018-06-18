Парк в 1 мкр для Людей или для Лошадей?

Прислал: Тамара

Здравствуйте! Пишу с огромным возмущением и безумным страхом который Нам вчера пришлось испытать! Вчера в 8 часов вечера Мы с друзьями решили выйти погулять с детьми! Каждое воскресенье мы ходим гулять в Парк 1 мкр. Каждый раз перед глазами возникает одна и та же картина, спокойно сидеть на лавочке не переживая за играющих рядом детей не возможно, так как каждые минут 20 обязательно кто то или что то проезжает мимо, то паровоз, есть более маленький, а есть и побольше, то повозка с лошадью, а то и сами лошади с сидящими на них наездниками! О последних и пойдет речь..Вчера, как обычно приехав туда, мы для Наших детей взяли с собой самокаты и пасочки для песка что бы детям было чем заняться! Сидя на лавочке уже через 10 минут после того как мы пришли, по дорожке где мы сидели к Нам стали приближаться три подростка на лошадях. Подростки, на вид лет 15, шли то по дорожке , то по песку, свернув с дороги начали на перегонки друг с другом соревноваться, все это происходило в некоторой удаленности от нас, по новым недавно посаженным деревцам, причем внимание они на это не обращали, а очень даже резво скакали по зеленым насаждениям. Но то что случилось дальше просто случайностью не назовешь. Через какое то время Наши дети, 2 дочки 4 и 5 лет отъехали на самокате от лавочки на небольшое расстояние, по дороге шли люди с детьми, и тут резко из за поворота, по дорожке, на перегонки на огромной скорости выскакивают две лошади, очень крупные, на Них сидят эти два подростка, не смотря вперед они несутся соревнуясь и смотря друг на друга прямо на Наших детей, один по дороге другой по песку, прям на их пути стоят Наши дочки, в момент когда они выскочили из за угла я уже бежала к детям и лошадям навстречу, и за секунду до того как лошадь наскочит на Нашу девочку я за руку вырвала ее из под ног лошади... Страх который Нас сковал после произошедшего не передать словами, так как можно представить что бы было с ребенком если бы я не успела..Эти два наездника сразу же поняв ситуацию остановились, так как Наши мужья и мы бросились к Ним с криками, люди вокруг стали кричать на них, на что они виновато опустив глаза удалились, и тут же следом за ними через 5 минут скачет на такой же скорости их друг, на которого мы конечно просто сорвались по полной, так как нервы просто сдали, и ступор от этой ситуации тут же спал. Сказать что дети испугались, это просто не то слово, страх от лошадей вспомнился и на сегодняшнее утро! Но то что происходит в парке это просто вопиющее безобразие. Эти молодые наездники творят там что хотят, особенно внутри парка, когда мы подъехали, на кольце где стоят эти молодые ребята с предложением для жителей города покатать детей верхом, стоит наряд полиции, но вот что творится внутри парка никто не проверяет. По всему парку лежат экскрименты, так как никто за лошадьми не убирает, спокойно пройтись по парку невозможно так как Вашего ребенка, либо собьют, либо раздавят. Сегодня с утра я позвонила в Акимат, от куда меня перенаправили в ЖКХ, в ЖКХ сказали что разрешение на занятие Предпринимательской деятельностью выдают в отделе предпринимательства в Акимате, дали номер телефона, по которому ни разу не подняли трубку и посоветовали обратится к своему участковому, хотя причем тут он мне не понятно. Куда жаловаться я не знаю. Пишу сюда с просьбой к редакции газеты ЛАДА, обратится с жалобой и просьбой запретить, или если разрешения выдаются, тогда контролировать предпринимателей, которые дают возможность таким молодым ребятам ездить верхом на лошадях, в местах большого скопления людей, так как я уверена что эти ребята ну никак не могут сами являться предпринимателями в силу своего хотя бы возраста. Молодые девочки, лет до 16, управляют повозкой которую ведет лошадь, курят взяв клиентов с детьми, никакой ответственности, ездят как хотят, нет определенного маршрута, куда бы ты ни ушел в глубь парка, или на любую другую лавочку, сидеть на ней спокойно невозможно. Это хорошо что ничего страшного не случилось, и никто не пострадал, но вчерашний случай доказывает обратное, что это лишь дело случая, а вот с кем он произойдет в следующий раз неизвестно. Известно лишь то что желания идти гулять в этот парк повторно, у меня теперь не возникает, а вот за деревья недавно посаженные мне просто по человечески обидно, совсем молодые саженцы просто вытаптывают, за то ежегодно на озеленение выделяют огромные средства!!!