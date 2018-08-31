Колодец ВИДЕО

Здравствуйте. На протяжении 2-х месяцев мы, жители дома 11 в 5-м микрорайоне, проезд между ТЦ "Волна" и 11 домом, страдаем от грохота железного люка. Если раньше хоть можно было терпеть, сейчас грохот такой - ощущение взрыва. Обращения с жалобами в ГКП "Каспий жылу, су арнасы" не дают результатов. Мало того, что стоит грохот, металлическая плита закрывающая люк, после пятой проезжающей по ней машины, сдвигается. Радует, что есть водители, которые видя открытый люк, выходят из машины и закрывают его. Если днем некоторые машины его объезжают, то ночью прут напропалую. 29 августа 2018 года люк отлетел от колеса очередной машины, я позвонила в аварийную службу ГКП "Каспий жылу, су арнасы". Приехала машина, рабочие постояли, подумали и водрузили на место "крышку". Видимо, руководство этого предприятия ожидает, когда кто-нибудь туда однажды упадет.А мы, жители и 11 дома, и окрестностей, засыпаем и просыпаемся под этот "замечательный" ГРОХОТ! Обратите внимание на латки, на асфальте. Когда, в прошлом году, асфальтировали этот участок, начальников было видимо-невидимо! Все наблюдали за процессом.... На следующий день вспомнили, что там должен был быть люк, но никто не знал в каком месте. И вот методом тыка его все-таки нашли!
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