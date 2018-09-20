Огненное шоу в Актау

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Доброго дня Дорогие Актаусцы ! Наконец-то мы прибыли в Ваш город! Спешим сообщить Вам, что сегодня в 21:00 в 15 микрорайоне на набережной(напротив ТРЦ Астана) состоится ОГНЕННОЕ ШОУ!!! Напоминаю друзья наше представление совершенно бесплатно, НО ПРИНЕМАЕТСЯ ДЕНЕЖНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ В НАШУ ЧУДО ШЛЯПУ!! Всем позитивного дня и до скорой встречи!! @pandadracarys.8 #aktau_insta
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