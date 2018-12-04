Итак вопрос в органы дорожной полиции.

В связи с многочисленными нарушениями на дорогах и часто задаваемыми вопросами, пресс-секретарь КАП МВД РК Ирина Лукьянина опубликовала на своей страничке в Facebook пост, где по полочкам разложила все особенностикругового движения на дорогах РК.Прежде всего Лукьянина отметила, что никаких изменений по данному вопросу не было в последние несколько лет. Во-вторых, пресс-секретарь пояснила, что, несмотря на схожие ПДД в России и Казахстане, существует ряд аспектов, которые заметно отличаются друг от друга. Поэтому иногда водители заблуждаются, прочитав информацию с сайтов РФ.Как заявила пресс-секретарь, данный маневр очень прост в ПДД Казахстана.Прежде всего, на всех перекрестках, где есть круговое движение ставится знак 4.3, на нем указано направление движения. Круговое движение в Казахстане осуществляется только против часовой стрелки.1) Если на перекрестке отсутствуют дорожные знаки 5.8.1 и 5.8.2 «Направления движения по полосе», то въезжать в «круг» разрешено из любого ряда. Об этом говорится в пункте 8.6 правил дорожного движения.2) Выезд из круга, если отсутствуют вышеупомянутые знаки, разрешен только из крайнего правого ряда. Это вытекает из пункта 8.6 ПДД. Следовательно, прежде чем выезжать с кольца, необходимо перестроиться в крайнюю правую полосу движения. Простыми словами золотое правило кольца гласит - «Въезд с любой полосы, а выезд только справа».3) В той ситуации, когда нужно уступить дорогу, необходимо руководствоваться знаками приоритета (2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступи дорогу»). Если знаки отсутствуют, нужно применять правило – «помеха справа», то есть пропустить ТС, приближающееся справа.4) Какой указатель поворота нужно включать? Как при въезде, так и при выезде нужно включить правый указатель поворота.Предвидя вопросы, что раньше включали левый подворотник, а иногда и вовсе не включали, ссылаясь на пункт 8.6, пресс-секретарь пояснила, что, согласно действующим правилам, включение указателя поворота является обязательным.Еще Лукьянова напомнила, что, совершая перестроение внутри круга, необходимо преждевременно включать соответствующий указатель поворота.Итак вопрос в органы дорожной полиции.Вы куда смотрите что это за знаки, даже симулятор вождения говорит что это не допустимая комбинация.