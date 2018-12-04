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ЛАДА.kz » Народные новости

Итак вопрос в органы дорожной полиции.

Сегодня, 16:17 Просмотров:728
В связи с многочисленными нарушениями на дорогах и часто задаваемыми вопросами, пресс-секретарь КАП МВД РК Ирина Лукьянина опубликовала на своей страничке в Facebook пост, где по полочкам разложила все особенности
кругового движения на дорогах РК.


Прежде всего Лукьянина отметила, что никаких изменений по данному вопросу не было в последние несколько лет. Во-вторых, пресс-секретарь пояснила, что, несмотря на схожие ПДД в России и Казахстане, существует ряд аспектов, которые заметно отличаются друг от друга. Поэтому иногда водители заблуждаются, прочитав информацию с сайтов РФ.

Как заявила пресс-секретарь, данный маневр очень прост в ПДД Казахстана.

Прежде всего, на всех перекрестках, где есть круговое движение ставится знак 4.3, на нем указано направление движения. Круговое движение в Казахстане осуществляется только против часовой стрелки.


1) Если на перекрестке отсутствуют дорожные знаки 5.8.1 и 5.8.2 «Направления движения по полосе», то въезжать в «круг» разрешено из любого ряда. Об этом говорится в пункте 8.6 правил дорожного движения.

2) Выезд из круга, если отсутствуют вышеупомянутые знаки, разрешен только из крайнего правого ряда. Это вытекает из пункта 8.6 ПДД. Следовательно, прежде чем выезжать с кольца, необходимо перестроиться в крайнюю правую полосу движения. Простыми словами золотое правило кольца гласит - «Въезд с любой полосы, а выезд только справа».

3) В той ситуации, когда нужно уступить дорогу, необходимо руководствоваться знаками приоритета (2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступи дорогу»). Если знаки отсутствуют, нужно применять правило – «помеха справа», то есть пропустить ТС, приближающееся справа.


4) Какой указатель поворота нужно включать? Как при въезде, так и при выезде нужно включить правый указатель поворота.

Предвидя вопросы, что раньше включали левый подворотник, а иногда и вовсе не включали, ссылаясь на пункт 8.6, пресс-секретарь пояснила, что, согласно действующим правилам, включение указателя поворота является обязательным.

Еще Лукьянова напомнила, что, совершая перестроение внутри круга, необходимо преждевременно включать соответствующий указатель поворота.

Итак вопрос в органы дорожной полиции.
Вы куда смотрите что это за знаки, даже симулятор вождения говорит что это не допустимая комбинация.

Итак вопрос в органы дорожной полиции.
Итак вопрос в органы дорожной полиции.
Итак вопрос в органы дорожной полиции.
Итак вопрос в органы дорожной полиции.
Итак вопрос в органы дорожной полиции.
Итак вопрос в органы дорожной полиции.

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
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Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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sergbodr (Посетители) Сегодня, 18:36
Поворотники, почти, никто не включает на круге и лучше бы сделали круг главным, это более удобнее, имхо!

 
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kostya_aktau (Посетители) Сегодня, 17:38
КореннойОралман,
Про первую
 
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Vadik (Посетители) Сегодня, 17:26
Цитата: kostya_aktau
А скорого перепуга. Вы тамзнак видели круговое движения?
Ну если нет то правила учите лучше.


И таких как он - половина города... Права купили мама с папой и трындец. Жесть, конечно. Нужно закон ввести с ежегодной пересдачей экзаменов.
 
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  • arelav_74
 kostya_aktau (Посетители) Сегодня, 17:22
Vlad,
А скорого перепуга. Вы тамзнак видели круговое движения?
Ну если нет то правила учите лучше.
 
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  • синдбад
 Vlad (Посетители) Сегодня, 17:16
4) Какой указатель поворота нужно включать? Как при въезде, так и при выезде нужно включить правый указатель поворота.

Ну-ну, пусть попробует включить правый поворотник при въезде на центральное кольцо, возле Кашагана
 
 

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