Праздник к нам приходит ВИДЕО

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Праздник к нам приходит ⠀ Прислал: +770*****207 Сегодня в 13:40 ⠀ НАРОДНЫЕ НОВОСТИ ❗Если Вы стали участником или очевидцем происшествия, или чего-то необычного, поделитесь информацией, отправляйте ваши фото и видео в рубрику "Народные новости". WhatsApp +7 777 8338822. ❗Это видео можно скачать в нашем Telegram канале. #Актау #Мангистау
Комментарии ( 1 )
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