Замуровали живое существо!!!

Уже целых 6 дней это бедная кошечка мучается. Смотрит и плачет всем проходящим мимо. А кто сделал это мирно празднуют в тепле . В этой жизни мы не вечны. Все мы принесем ответ за все наши действия перед Всевышним. Два раза ходили просили открыть дверь и выпустить , но пока никакого результата.