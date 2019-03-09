Замуровали живое существо!!!

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Вот так заживо замуровали в 30 - 169 доме живое существо ИП Чапканов ЖЭК . Уже целых 6 дней это бедная кошечка мучается. Смотрит и плачет всем проходящим мимо. А кто сделал это мирно празднуют в тепле . В этой жизни мы не вечны. Все мы принесем ответ за все наши действия перед Всевышним. Два раза ходили просили открыть дверь и выпустить , но пока никакого результата.
Комментарии ( 1 )
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