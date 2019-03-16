Случай в общественном транспорте

Прислал: XXX

Здравствуйте. Я хотела рассказать о случае, который произошел с моей дочерью 9 марта в автобусе маршрута номер 5. Мы сообщали полиции, но пока тишина с ее стороны.

Моя дочь возвращалась со школы в 33 мкр (НИШ) домой на автобусе 5 ке. Где-то в середине пути (на Ынтымаке) освободилось место у окна, сев туда, дочь задремала, так как очень устает в школе , а дорога длинная до Приморского (от конечной до конечной остановки).

Через какое-то время рядом сел мужчина, дочь полусонная , посмотрев на него, не придав значения, дальше продолжила дремать. Уже ближе к конечной остановке, когда нужно было сходить, дочь проснулась и заметила, что сидящий рядом мужчина , припустив штаны, сидит и совершенно голым "этим местом " играется (мастурбирует). При этом открытую часть сиденья он прикрыл черной сумкой. Кондуктор , сидевшая впереди, не могла это видеть, пара человек сидела сзади автобуса, тоже не могла это видеть.

Моя дочь от страха даже не поняла, что надо делать. (Я ей говорю, хотя бы закричала, привлекла бы внимание других). Но она говорит, что растерялась и,уткнувшись в окно, думала только об одном, как побыстрее выскочить из этого автобуса. И еще ведь, встав с места, надо было пройти спереди этого мужчины, который даже не готовился к выходу. Когда автобус подъехал к конечной, дочь хотела побыстрее выбраться, когда она быстро проходила мимо него, он успел залезть руками ей под юбку и потянуть к себе. Дочь резко откинула его руки и выбежала из автобуса, убегая и оглядываясь , она заметила, что этот мужчина тоже вышел из автобуса. После этого она прибежала домой, пока бежала , оглядывалась назад , боялась , что он ее преследует.

Прибежав домой, вся запыханная, испуганная, дочь все подробно рассказала мне. Она запомнила внешность этого человека. Возраст примерно 30~35 лет, азиатской светлой внешности, на голове черная то ли шапка, то ли бейсболка, черные трико, куртка бежевого цвета. И еще, что она заметила, что зрачки у этого мужчины были суженны, шевелил губами, взгляд у него был как будто стеклянный, т.е как будто он не соображал, что делал. Возможно душевнобольной. Но если он таковым являлся, стал бы он прикрываться сумкой???

Я сразу же позвонила в полицию, рассказала. Через час приехал участковый, все подробно ему рассказали, сходили на остановку, удалось даже застать этот самый автобус, где все произошло. Выяснилось , что в автобусе есть камера и она работает. Участковому оставалось только посмотреть запись и установить личность этого мужчины и принять меры в отношении него. Но прошла уже неделя (сегодня 16 марта), никаких вестей от полиции нет, это дает основание полагать, что она просто бездействует.

Поэтому хочу предупредить родителей, чьи дети самостоятельно передвигаются в общественном транспорте, пусть они будут осторожны, бдительны, вот такие "типы" могут находиться рядом с ними. Как с этим бороться и предотвратить, я не знаю! Посчитала долгом не молчать и выложить статью в Ладе!