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ЛАДА.kz » Народные новости

Скорбная новость...

Сегодня, 11:24 Просмотров:551
Вчера, 21.11.19 г., ушла из жизни Наталия Григорьевна, многие знают ее как вдову Евгения Александровича (Зигангир), история их семьи


Судьба Натальи Григорьевны была не лёгкой...
В апреле 2016 г умер ее муж и она осталась в частном доме совсем одна, сама будучи инвалидом...
Не имея родственников, все бытовые проблемы старалась решать сама, обращаясь за помощью только в совсем тяжелых случаях...
Осенью 2018 г Наталья Григорьевна перенесла инсульт и стала жить в Доме престарелых, потому что одинокое проживание в частном доме стало для неё уже невозможным...
Она была очень благодарна всем, кто помогал ей на её нелегком жизненном пути, за любую помощь, не уставала благодарить вас, не равнодушные горожане...!
К сожалению, тяжелая болезнь прервала ее жизнь.

Все, кто знал её или её мужа и захочет попрощаться с Наталией Григорьевной, смогут это сделать завтра, в субботу 23.11.19 г., в 10.00, 26 мкр., больничный городок, возле здания морга.
Или просто помолитесь о ней, подумайте с теплом о маленькой стойкой женщине, которая никогда не жаловалась на судьбу и не сдавалась... Пожелайте мира и покоя ее душе...
Царствие небесное, покойтесь с миром, дорогая Наталия Григорьевна... Скорбим...
Скорбная новость...
Скорбная новость...

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Комментарии ( 4 )

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  • N-ka
  • мунайши73
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:37
Покойтесь с миром
 
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  • N-ka
  • мунайши73
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:30
Царство ей Небесное

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • N-ka
  • 12-й регион
  • мунайши73
 Ян (Посетители) Сегодня, 13:14
Пусть земля Наташе пухом будет,знал их с Евгением очень хорошо и очень давно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ян
  • N-ka
  • aborigen
  • мунайши73
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:02
Царствие небесное, покойтесь с миром...
 
 

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