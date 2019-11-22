Скорбная новость...

Вчера, 21.11.19 г., ушла из жизни Наталия Григорьевна, многие знают ее как вдову Евгения Александровича (Зигангир)
, история их семьи
Судьба Натальи Григорьевны была не лёгкой...
В апреле 2016 г умер ее муж и она осталась в частном доме совсем одна, сама будучи инвалидом...
Не имея родственников, все бытовые проблемы старалась решать сама, обращаясь за помощью только в совсем тяжелых случаях...
Осенью 2018 г Наталья Григорьевна перенесла инсульт и стала жить в Доме престарелых, потому что одинокое проживание в частном доме стало для неё уже невозможным...
Она была очень благодарна всем, кто помогал ей на её нелегком жизненном пути, за любую помощь, не уставала благодарить вас, не равнодушные горожане...!
К сожалению, тяжелая болезнь прервала ее жизнь.
Все, кто знал её или её мужа и захочет попрощаться с Наталией Григорьевной, смогут это сделать завтра, в субботу 23.11.19 г., в 10.00, 26 мкр., больничный городок, возле здания морга.
Или просто помолитесь о ней, подумайте с теплом о маленькой стойкой женщине, которая никогда не жаловалась на судьбу и не сдавалась... Пожелайте мира и покоя ее душе...
Царствие небесное, покойтесь с миром, дорогая Наталия Григорьевна... Скорбим...