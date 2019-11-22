Скорбная новость...

Прислал: Наталья





Судьба Натальи Григорьевны была не лёгкой...

В апреле 2016 г умер ее муж и она осталась в частном доме совсем одна, сама будучи инвалидом...

Не имея родственников, все бытовые проблемы старалась решать сама, обращаясь за помощью только в совсем тяжелых случаях...

Осенью 2018 г Наталья Григорьевна перенесла инсульт и стала жить в Доме престарелых, потому что одинокое проживание в частном доме стало для неё уже невозможным...

Она была очень благодарна всем, кто помогал ей на её нелегком жизненном пути, за любую помощь, не уставала благодарить вас, не равнодушные горожане...!

К сожалению, тяжелая болезнь прервала ее жизнь.



Все, кто знал её или её мужа и захочет попрощаться с Наталией Григорьевной, смогут это сделать завтра, в субботу 23.11.19 г., в 10.00, 26 мкр., больничный городок, возле здания морга.

Или просто помолитесь о ней, подумайте с теплом о маленькой стойкой женщине, которая никогда не жаловалась на судьбу и не сдавалась... Пожелайте мира и покоя ее душе...

Царствие небесное, покойтесь с миром, дорогая Наталия Григорьевна... Скорбим... Вчера, 21.11.19 г., ушла из жизни Наталия Григорьевна, многие знают ее как вдову Евгения Александровича (Зигангир) , история их семьиСудьба Натальи Григорьевны была не лёгкой...В апреле 2016 г умер ее муж и она осталась в частном доме совсем одна, сама будучи инвалидом...Не имея родственников, все бытовые проблемы старалась решать сама, обращаясь за помощью только в совсем тяжелых случаях...Осенью 2018 г Наталья Григорьевна перенесла инсульт и стала жить в Доме престарелых, потому что одинокое проживание в частном доме стало для неё уже невозможным...Она была очень благодарна всем, кто помогал ей на её нелегком жизненном пути, за любую помощь, не уставала благодарить вас, не равнодушные горожане...!К сожалению, тяжелая болезнь прервала ее жизнь.Все, кто знал её или её мужа и захочет попрощаться с Наталией Григорьевной, смогут это сделать завтра, в субботу 23.11.19 г., в 10.00, 26 мкр., больничный городок, возле здания морга.Или просто помолитесь о ней, подумайте с теплом о маленькой стойкой женщине, которая никогда не жаловалась на судьбу и не сдавалась... Пожелайте мира и покоя ее душе...Царствие небесное, покойтесь с миром, дорогая Наталия Григорьевна... Скорбим...





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