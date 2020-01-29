Сталинградская битва или Holle namens Stalin (Ад им. Сталина…..)

Прислал: Арман М

77 лет назад завершилось самое кровавое сухопутное сражение всех времен и народов. На протяжении 200 дней и ночей более 3-х млн.человек уничтожали друг друга на маленьком клочке земли при помощи стрелкового оружия, тысячи танков, самолетов и орудии. Погибло более 2-х млн. человек с обеих сторон.

Несколько фактов:

- к 1942 году население Сталинграда составляло 441.000 человек (в сравнении г. Алма-Ата 225.000 человек) по меркам середины ХХ века это огромный мегаполис;

- в первый день штурма при “ковровой бомбардировке“ погибло 42 000 человек гражданского населения;

- потери, что в рядах Красной армии, что рядах 6 армии Вермахта были ужасные и неподдавались здравому смыслу;

- “время жизни” в бою составляло 15 минут, от подразделении оставались лишь названия вот сроки из донесения штаба фронта :- “ 339 Стрелковая Дивизия - 195 человек, 112 СД - 56 человек, 87 СД- 180 человек, 189 Танковая бригада - 5 танков“ (стрелковая дивизия по уставу РККА 1939 г. 14 483 человека);

- командарм 62-й армии Чуйков В.И. изыскивал любые способы, чтоб пополнять обескровленные части были созданы комендантские взводы, по приказу №171 от 28.09.1942 г. 62-й армии: -“ Разъяснить всему личному составу, что армия дерется на последних рубежах, отходить дальше нельзя и некуда........бойцов и командиров самовольно оставивших свои позиции расстреливать на месте.“

- в бой бросали всех (курсантов, сотрудников милиции и госбезопасности, батальоны саперов и химзащиты, заградотряды и политработников) доходило до того, что в бой солдатов поднимали командиры полков, так как в строю попросту не оставалось офицеров младшего комсостава;

- ополченцы, о подвигах ополченцев Тракторного завода и завода Красный Октябрь можно писать и писать, в Сталинградский корпус народного ополчения входила Танковая бригада тракторного завода, где механики и инженеры запрыгивали в не крашеные без прицелов танки сошедшие с конвейера и шли в бой, где рабочие завода Баррикады не останавливали производство боеприпасов в самые критические моменты;

- к ноябрю 42-го в Сталинграде начались страшные морозы, подразделения вступали в бой за подвалы и развалины, иногда для того, чтоб не остаться на улице и не замерзнуть ночью, попросту вгрызаясь зубами за то или иное помещение;

- твоим близким другом были не однополчане, а вши, диарея, голод, мозоли, язвы и бессонница, к примеру днем воюешь, ночь окапываешься, если не окопался, то на утро погиб от артобстрела или налета авиации, ребята 18-20 лет покрывались сединой за несколько суток;

- Мамаев Курган (высота 102), Лысая гора (высота 145,5 - где в отдельные дни на площади 4 кв.км сражалось до 50 тысяч человек с обеих сторон), Дом Павлова, Сталинградский Элеватор, Заводы Красный Октябрь, СТЗ и Баррикады стали символами мужества и стойкости;

- в Сталинграде говорили : - “ Смерть это не конец жизни, это конец боли“;

- бои прекращались лишь тогда когда надо было набрать воды и в дело вступали похоронные батальоны и санитары;

- о генералах и командующих: во время Сталинградской битвы у Гитлера поседели усы, у Сталина случался нервный тик, в бою погиб комдив 35-й СД генерал - майор Глазков В.А., немецкие генералы сходили с ума, обезумевший генерал Александер фон Гартман поднялся на бруствер и начал стрелять из винтовки, пока его не сразила пуля, фельдмаршал Фридрих Паулюс перед пленением был измотан диареей и был на грани психического срыва, командующий 14-м танковым корпусом генерал- лейтенант Хельмут Шлемер перед пленением заплакал и извинился перед своими офицерами, приказав держать дисциплину в плену.

Волею судьбы собранные на клочке Сталинградской земли русские, украинцы, белорусы, татары, казахи, узбеки, евреи, грузины, калмыки, армяне и многие другие народы были как никогда едины перед лицом врага кровно повязаны смертью товарищей. Здесь сражались и погибли наши земляки Герои Советского Союза летчик Абдиров Нуркен и минометчик Спатаев Карсыбай.

Они погибли, чтобы жили МЫ.