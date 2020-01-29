«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Января
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 380.84 KZT
  • €1 = 419.5 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

Сталинградская битва или Holle namens Stalin (Ад им. Сталина…..)

Сегодня, 14:58 Просмотров:0
77 лет назад завершилось самое кровавое сухопутное сражение всех времен и народов. На протяжении 200 дней и ночей более 3-х млн.человек уничтожали друг друга на маленьком клочке земли при помощи стрелкового оружия, тысячи танков, самолетов и орудии. Погибло более 2-х млн. человек с обеих сторон.
Несколько фактов:
- к 1942 году население Сталинграда составляло 441.000 человек (в сравнении г. Алма-Ата 225.000 человек) по меркам середины ХХ века это огромный мегаполис;
- в первый день штурма при “ковровой бомбардировке“ погибло 42 000 человек гражданского населения;
- потери, что в рядах Красной армии, что рядах 6 армии Вермахта были ужасные и неподдавались здравому смыслу;
- “время жизни” в бою составляло 15 минут, от подразделении оставались лишь названия вот сроки из донесения штаба фронта :- “ 339 Стрелковая Дивизия - 195 человек, 112 СД - 56 человек, 87 СД- 180 человек, 189 Танковая бригада - 5 танков“ (стрелковая дивизия по уставу РККА 1939 г. 14 483 человека);
- командарм 62-й армии Чуйков В.И. изыскивал любые способы, чтоб пополнять обескровленные части были созданы комендантские взводы, по приказу №171 от 28.09.1942 г. 62-й армии: -“ Разъяснить всему личному составу, что армия дерется на последних рубежах, отходить дальше нельзя и некуда........бойцов и командиров самовольно оставивших свои позиции расстреливать на месте.“
- в бой бросали всех (курсантов, сотрудников милиции и госбезопасности, батальоны саперов и химзащиты, заградотряды и политработников) доходило до того, что в бой солдатов поднимали командиры полков, так как в строю попросту не оставалось офицеров младшего комсостава;
- ополченцы, о подвигах ополченцев Тракторного завода и завода Красный Октябрь можно писать и писать, в Сталинградский корпус народного ополчения входила Танковая бригада тракторного завода, где механики и инженеры запрыгивали в не крашеные без прицелов танки сошедшие с конвейера и шли в бой, где рабочие завода Баррикады не останавливали производство боеприпасов в самые критические моменты;
- к ноябрю 42-го в Сталинграде начались страшные морозы, подразделения вступали в бой за подвалы и развалины, иногда для того, чтоб не остаться на улице и не замерзнуть ночью, попросту вгрызаясь зубами за то или иное помещение;
- твоим близким другом были не однополчане, а вши, диарея, голод, мозоли, язвы и бессонница, к примеру днем воюешь, ночь окапываешься, если не окопался, то на утро погиб от артобстрела или налета авиации, ребята 18-20 лет покрывались сединой за несколько суток;
- Мамаев Курган (высота 102), Лысая гора (высота 145,5 - где в отдельные дни на площади 4 кв.км сражалось до 50 тысяч человек с обеих сторон), Дом Павлова, Сталинградский Элеватор, Заводы Красный Октябрь, СТЗ и Баррикады стали символами мужества и стойкости;
- в Сталинграде говорили : - “ Смерть это не конец жизни, это конец боли“;
- бои прекращались лишь тогда когда надо было набрать воды и в дело вступали похоронные батальоны и санитары;
- о генералах и командующих: во время Сталинградской битвы у Гитлера поседели усы, у Сталина случался нервный тик, в бою погиб комдив 35-й СД генерал - майор Глазков В.А., немецкие генералы сходили с ума, обезумевший генерал Александер фон Гартман поднялся на бруствер и начал стрелять из винтовки, пока его не сразила пуля, фельдмаршал Фридрих Паулюс перед пленением был измотан диареей и был на грани психического срыва, командующий 14-м танковым корпусом генерал- лейтенант Хельмут Шлемер перед пленением заплакал и извинился перед своими офицерами, приказав держать дисциплину в плену.
Волею судьбы собранные на клочке Сталинградской земли русские, украинцы, белорусы, татары, казахи, узбеки, евреи, грузины, калмыки, армяне и многие другие народы были как никогда едины перед лицом врага кровно повязаны смертью товарищей. Здесь сражались и погибли наши земляки Герои Советского Союза летчик Абдиров Нуркен и минометчик Спатаев Карсыбай.
Они погибли, чтобы жили МЫ.
Сталинградская битва или Holle namens Stalin (Ад им. Сталина…..)

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика