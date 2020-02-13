Жизнь за океаном.

Асель Исхакова 25 лет, г. Актау, Мангистауская область.Почему же уезжает наша молодежь заграницу?Какие различия есть между США и Казахстаном.В свои 23 года имея два высших образования, стабильную работу и опыт во многих сферах финансовой отрасли, я понимала, что мне надо расти дальше. В Казахстане, особенно для незамужней девушке это был в какой-то мере даже потолок, оставалось только создать семью. Но мне хотелось повидать мир, получить больше знаний и опыта уже на более другом уровне, попытаться себя реализовать в другой стране. Для этого я рассматривала 3 страны : Америку, Сингапур и Францию. Выбор пал на Америку, так как это была страна возможностей.Будучи еще школьницей, если бы кто-нибудь сказал, что я уеду жить в Америку, в жизни не поверила бы, ведь мир казался тогда таким большим и необъятным.И так сложилась судьба, получив заветную визу, я улетела за океан, за большим опытом и за новыми перспективами. И с того самого момента началась новая глава в моей жизни.С первых дней в Америке все было другим: культура, менталитет, другой ритм жизни, к которому я привыкла сразу.Трудности возникли конечно в знании языка. В моральном и физическом плане было где-то тяжело, но знала, что все это временное. Бывало где-то сложно подстроиться, понять людей и их мышление. Ведь одно дело когда ты едешь отдыхать , а другое когда ты намеренно приехал на долгое время в ту или иную страну. Америка работает строго по системе и по правилам, у нас же система более гибкая.Америка - толерантная и демократичная страна, и она любит, когда уважают и соблюдают ее законы. Здесь можно ярко выражать свои эмоции и свое мнение. Здесь неважно, кем ты был у себя на родине, ты можешь начать все с чистого листа, без каких-либо знакомых.Что мне нравится больше всего, так это то, что права детей и женщин защищены больше. В зависимости от штата, есть свои правила и налоги. Здесь все сделано для удобства людей. В Америке живешь и не чувствуешь возраста, хочется постоянно расти и развиваться вперед. Люди преклонного возраста ведут активный образ жизни и работают во всю. В Америке не делают пышные свадьбы и не берут на них кредиты, им лучше взять кредит на учебу. Образованный человек здесь очень ценится.Сами Американцы - люди открытые,терпеливые, законопослушные, с легкостью и простотой относятся ко всему, всегда ходят с настроением, хотят тебе помочь. Незнакомые люди могут спросить как дела, как прошел твой день, не устал ли ты. Согласитесь, было бы странным в Казахстане спросить у совершенно незнакомого человека как у него прошла работа, или же увидеть самого по себе улыбающегося казаха.Не исключаю и тот факт, что в Америке много наших казахов. Самое большое общество в основном проживает в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Некоторые из них нашли свое место в жизни, зарекомендовали себя, есть и те, кто ищет себя и свое предназначение в жизни. Каждый из них без дела не сидит.Побывав во многих странах мира, увидев много минусов и плюсов, считаю ,что наша страна самая гостеприимная с добрыми и отзывчивыми людьми.В Америке многие не знают про Казахстан, так как наша страна молодая. Но многие знают нашего знаменитого боксера Геннадия Головкина.Конечно нельзя сравнивать Казахстан с другими странами. Ведь наши родители и наша страна пережили в свое время свои трудности.Верю в нашу страну, ведь у нас очень много талантливых, перспективных и умных людей, которые не знают как реализовать себя, свои возможности и свой потенциал в нашей стране. Уезжают не потому что здесь плохо, а потому что не хватает условий для роста и самореализации. Люди, которые верят в себя, я думаю имеют право выбирать. То что про Казахстан все заговорят, я несомненно в это верю. Надо развивать страну во всех ее отраслях.Многие задавались вопросом не страшно ли было уезжать одной, неизвестно куда, в другую страну, где нет никого из знакомых и друзей,отмечая тем самым, что я из западного региона, который придерживается строго семейных ценностей. Это все было для меня стереотипным мышлением. Самое главное мне было мнение моих родителей и моих близких.С детства мои родители вкладывали в меня, в мои знания, приучали любовь к знаниям, за что им огромная благодарность. Лучшая инвестиция - это инвестиция в детей!Сейчас в Америке у меня много хороших друзей. Мое окружение и мои друзья интересуются моей страной, какая у нас культура, какая кухня, интересен язык. Я рассказываю им про нашу страну, показываю им фотографии своего родного города и красивого Каспия.Жизнь -интересная самая по себе. Сегодня ты можешь не знать, что случится с тобой, а завтра гулять по Бродвею в Нью-Йорке или же прогуливаться по Парижу.И совсем неважно сколько вам лет. Неважно где вы, в какой сфере работаете, важно какой мир вы несете в себе.Никто не богат на столько чтобы выкупить ушедшее время. Поэтому начните все с себя, со своих поступков, со своих мыслей, стремитесь к знаниям и вам будут открыты все дороги мира! Важен не сам итог, а интересен сам процесс его получения. Будьте гибкими. Не бойтесь ошибаться, ведь ошибки-это опыт и возможность все начать сначала, возьмите и усвойте самое лучшее и вы получите бесценный опыт.Я ни капли не сомневаюсь в своем выборе и если бы посчастливилось вернуть время назад, я без всяких сомнений купила бы тот счастливый билет до Нью-Йорка и собрала бы свой чемодан, чтобы еще раз ощутить те чувства, которые я испытала в первый раз и запомнила на всю жизнь.Сейчас я уже как год нахожусь Америке , поступила в Гарвардский университет на курсы : «финансы». Впереди у меня много целей и планов, которые я перед собой поставила и хочу их осуществить. В будущем хочу освоить две новые профессии, развивать себя в разных направлениях. Хочу внести свой вклад в развитие Казахстана