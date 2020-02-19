Прислал: 2:42

Снег в Актау – это всегда радость и предвкушение чего-то сказочного, да и вообще очень долгожданное явление зимой не только для детей, но для взрослых. Тому есть доказательства, гуляющие по сети ролики о «первом снеге» и о «повторном первом снеге».



В целях, естественно, безопасности на городских автодорогах (для предотвращения ДТП) посыпают смесью песка и соли (может только обходятся песком). Армия дворников очень быстро произвела уборку снежной массы с вывозом, на мой взгляд. Это хорошо, это молодцы. Очень большая благодарность этим людям, которые выполняют эту тяжелую работу и как мы знаем не очень высокооплачиваемую.



В городе, кроме большего числа автолюбителей, конечно же есть обычные пешеходы, ведь даже несмотря на 21 век и общую мировую автомобилизацию (хотя в Европе, на которую всегда равняемся по ценам и остальным выгодным критериям, города очень дружелюбны к пешеходам) многие пользуются своим родным 11-тым маршрутом, иными словами ходят пешком. Но очистку снега на тротуарах, пешеходных дорожках и площадях не было видно. Разве тут не нужна такая же безопасность людей. Я конечно же не говорю о внутри микрорайонных проездах, считаю, что основные проезды и тротуары микрорайонов (хотя где там в микрорайонах тротуары есть) должны также убираться управляющей компанией (КСК, ЖЭКи), а на крыльцах в подъезды могут и сами жители, в случае аномально большего количества осадков. Ну да ладно, благо (в данном случае) снег у нас долго не гостит.



Далее я хотел бы обратить внимание на еще одно (скорее оно-то и основное), после таяния снега, все дороги сначала в грязи, которое загрязняет не только авто, но пешеходов, придорожную инфраструктуру и озеленение. А потом в пыли. Есть водители-дети, которые специально ездят, поднимая пыль, но дети ведь, весело. Чем бы дитя не тешилось, скажут многие. Теперь дело дошло и до уборки уже этого слоя смеси песка и соли (или просто песка), вот тут конечно это совсем не 21 век. В арсенале имеются несколько тракторов с прицепным оборудованием для сухой уборки. Все мы видим техногенные мини пыльные бури в разных местах города. По мере наполнения совка спец. оборудования его благополучно сбрасывают на прилегающую к городским дорогам территории (хотя снег вывезли), то же озеленение: посадки многолетних цветов))), газоны))), кустарники и деревья. Подкормка, наверное, для них?)) я не ботаник, но думаю им на «пользу»!!!



Почему отсутствует современная уборочная техника с системой пылеподавления в соответствии с настоящими санитарными правилами и нормами? Почему горожане должны дышать пылью, не думаю, что это на пользу? Почему уборку производят дворники с метлами на магистральных улицах, рискуя своей жизнью? Где требование к обеспечению безопасности людей?



А так всем добра и хорошего настроения!



P.S.

Не могу утверждать, но в некоторых странах Европы не используют ни химреагенты, ни смесь песка с солью. Просто производят уборку и вывоз снега.

В некоторых штатах США вообще не чистят снег с дорог.