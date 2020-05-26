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ЛАДА.kz » Народные новости

Юбилей 50 лет Актаугаз Благодарность

Сегодня, 10:04 Просмотров:212
Уважаемые коллеги-ГАЗОВИКИ, друзья!
Со времени опубликования в СМИ (lаdа.kz, Facebook, Messenger) фильма о ЮБИЛЕЕ- пятидесятилетии организации АКТАУГАЗ, считаю, будет правильным подвести предварительные итоги. С Вашего позволения выражаю Валерию Маркову Вашу и мою личную величайшую благодарность, желаю дальнейших успехов в журналисткой деятельности.
Валерий, бывший работник ХГМЗ, сейчас живёт и работает в Москве. Одновременно является администратором Группы «город Шевченко» в Facebook. Валерий, как и мы все кто работал, строил, родился в г. Шевченко любит и «болеет» им. Он большой энтузиаст и фанат города, об этом говорит то, что он, не раздумывая, принял мою просьбу о создании фильма. Фильм, как я понял из Ваших комментариев, понравился всем. Приношу Вам свою признательность и благодарность за участие, и оценку нашей работы. Комментариев было более сотни, на моём телефоне более десятка. К сожалению, не было комментариев от нынешних коллег - газовиков. Кстати, мне хочется выразить особую благодарность тем работникам, с кем мы начинали работу по газоснабжению города и промышленных предприятий. Мне повезло, что Вы были в моей жизни. Цех газоснабжения (в дальнейшем Актаугаз), того времени, был для нас совместным «ребёнком», мы его бережно растили и обустраивали. Моей мечтой было оставить новому поколению газовиков Историю создания предприятия, в котором Вы работаете, ведь если ты не знаешь своё прошлое - у тебя не будет будущего, а мне хочется Вам пожелать счастливого будущего. Это помог мне исполнить Валерий, за что ему мой низкий поклон. Кратко о том, как создавался этот фильм. Коллектив цеха отмечал своё 20-ти и 25-ти летие (1990 и соответственно 1995г.). Подготовка и само мероприятие снималось на камеру, т.е. мы имели 2 фильма отснятых в те далёкие годы. Валерий профессионально из 2-ух фильмов с добавлением кадров из своего архива сотворил такой прекрасный фильм. Текст сопровохдающий весь фильм подготовлен Валерием, языком профессионального газовика, хотя он не газовик. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ответы будут.

С уважением, Александр Клинчев

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