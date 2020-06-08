Дети наше будущее.

С началом шествия карантина, в сети стали появляться посты с природоохранных зон, где на кадрах царил - вандализм, пепелища, свалки мусора.Вот и мы, после очередного поста @abdi_asel, добрались до урочища Акмыш.Урочище уникальное по своей красоте, окруженное горами, вековыми тенистыми деревьями, речкой берущая начало с природного родника Самал.Люди с запретных пор, облюбовали данное место для пикников, по причине закрытия ресторанов и кафе, несут сюда музык.- ое оборудование, варят котлы, ставят мангалы. Только 07.06.2020 Мы насчитали порядка 8 ( восьми) посиделок с количеством от 10-20 чел и выше.Арык утопал в отходах из под тар, упаковок, пакетов и т.д. в которых копошилась детвора. Собрали детишек, раздали перчатки и на собственном примере начали очистительную работу, которая переросла в субботник.Огромная благодарность детям, подхвативших инициативу. Распирает гордость от того, что здоровое поколение с чистыми помыслами - наше будущее. Достояние Родины в руках будущего!