Прорывные технологии в Актау. Воскрешаем деревья. ВИДЕО
Прислал: АндрюхаСегодня, 16:40Просмотров:2342
Не ошибусь, если скажу, что впервые в мире в Актау опробована прорывная технология оживления деревьев, высохших несколько лет назад.
Инновационный метод – окапывание сухого дерева с последующим поливом, по мнению компании, занимающейся уходом за зелеными насаждениями, позволит воскресить его из небытия. До этого момента еще никому не удавалось проедать аналогичный трюк.
Сегодня сам наблюдал – по тротуару подъехал водовоз (не боясь раздавить асфальт, про асфальт – чуть ниже), специально обученный оператор штыковой лопаты окопал высохшее много лет назад дерево, другой инновационный технолог этот сухостой от души полил.
Технология опробована вдоль 5-го дома 7-го микрорайона, под балконами со стороны дороги. Жильцы неоднократно обращались с просьбами спилить сухостой, но ответ был просто изумительный: у нас нет такой техники. Мелкая не годится, а крупная асфальт раздавит, нам акимат не разрешает.
То есть то, что этот сухостой может при падении человека раздавить – это мелочи. Людей же можно еще нарожать. А вот асфальт повредить – это никак нельзя. То, что эти деревья навету сухими ветками того и гляди, стекла на лоджии повыбивают – это тоже ерунда. Подумаешь, осколки на голову упадут. Стекла жилец сам поменяет, а голова – новая отрастет. Ну или , в крайнем случае, нового человека сделаем – это не проблема, технология изготовления людей у нас отточена.
Возникает резонный вопрос: зачем нужны все эти дутые тендеры, если у «победителя» конкурса нет технической возможности обеспечить адекватный сервис? Вопрос чисто риторический, отвечать на него не надо.
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