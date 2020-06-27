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ЛАДА.kz » Народные новости

Прорывные технологии в Актау. Воскрешаем деревья. ВИДЕО

Сегодня, 16:40 Просмотров:2342
Не ошибусь, если скажу, что впервые в мире в Актау опробована прорывная технология оживления деревьев, высохших несколько лет назад.

Инновационный метод – окапывание сухого дерева с последующим поливом, по мнению компании, занимающейся уходом за зелеными насаждениями, позволит воскресить его из небытия. До этого момента еще никому не удавалось проедать аналогичный трюк.

Сегодня сам наблюдал – по тротуару подъехал водовоз (не боясь раздавить асфальт, про асфальт – чуть ниже), специально обученный оператор штыковой лопаты окопал высохшее много лет назад дерево, другой инновационный технолог этот сухостой от души полил.

Технология опробована вдоль 5-го дома 7-го микрорайона, под балконами со стороны дороги. Жильцы неоднократно обращались с просьбами спилить сухостой, но ответ был просто изумительный: у нас нет такой техники. Мелкая не годится, а крупная асфальт раздавит, нам акимат не разрешает.

То есть то, что этот сухостой может при падении человека раздавить – это мелочи. Людей же можно еще нарожать. А вот асфальт повредить – это никак нельзя.
То, что эти деревья навету сухими ветками того и гляди, стекла на лоджии повыбивают – это тоже ерунда. Подумаешь, осколки на голову упадут. Стекла жилец сам поменяет, а голова – новая отрастет. Ну или , в крайнем случае, нового человека сделаем – это не проблема, технология изготовления людей у нас отточена.

Возникает резонный вопрос: зачем нужны все эти дутые тендеры, если у «победителя» конкурса нет технической возможности обеспечить адекватный сервис? Вопрос чисто риторический, отвечать на него не надо.



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Комментарии ( 6 )

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Земляк (Посетители) Сегодня, 22:15
Ну хоть поливать стали. А для галочки пусть поливают и сухостой раз уберечь не смогли.Ума ведь не хватает высадить вместо сухих новые деревья
 
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  • Лия
  • Pipito_200
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 20:43
Да, меня всегда веселило когда они белили засохшие деревья.Всё делается не для результата , а для галочки..вот так и живем..
 
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  • Pipito_200
 2garin (Посетители) Сегодня, 17:49
Что за руководители? Тасмагамбет любой город в конфетку превращал, а Вы с меленьким город разобраться не можете...
1. Откройте завод по производству асфальта и пусть асфальт тока у данного завода закупается;
2. Откройте ЗеленьСтрой компанию и таке пусть от туда закупаются с госбюджета..

И Вам господа хорошо и Жители города довольный...
 
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  • Ну Ну
  • veselaya
  • Сергей Владимиров
  • Ingul
  • Кинст
  • Guz
  • Pipito_200
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:27
Guz,
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Вот если бы одного посадили а не повысили то может и что-нибудь сдвинулось с места. А так даже пятые точки со стула не отрываются. Я бы тоже так наверное работал если бы за косяки у меня на работе повышения давали.
 
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  • leo529
  • Сергей Владимиров
  • Кинст
  • Pipito_200
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 17:16
Скоро к каждому дереву рельсы проложат.... Кто на что учился....
 
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  • Сергей Владимиров
  • Кинст
  • Лия
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 Guz (Посетители) Сегодня, 17:05
Аким сменился,а издевательства продолжаются.
 
 

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