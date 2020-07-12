Актау в моем сердце навсегда

В Казахстане немало прекрасных мест, посещения которых навсегда остаются в памяти, как одни из самых приятных воспоминаний. Мне посчастливилось прожить восемь лет в одном из таких городов, ставшим мне дорогим и родным. Уютный и красивый город на берегу Каспийского моря – Актау.Сейчас я нахожусь в тысячах километрах от него, но в душе все еще теплятся воспоминания о днях, проведенных там. Ведь именно в Актау осуществилась моя мечта – научиться играть на скрипке. Впоследствии, благодаря этому, я объехала немало стран, принимала участие в международных фестивалях и конкурсах, занимала призовые места.Мы переехали в этот город в связи с работой мамы. Но новое место приняло нас благосклонно: у нас появились друзья, которые стали нам как родные. Я до сих пор сохранила теплые отношения со своими актаускими друзьями и подругами, мы постоянно созваниваемся, переписываемся в соцсетях. Очень надеюсь на встречу с ними. К сожалению, сложившаяся в мире и в нашей стране ситуация, пока не позволяет это сделать.Свежий морской бриз, шум прибрежных волн и чистый воздух… Конечно же, Актау невозможно представить без его главной достопримечательности – Каспийского моря. Мы с мамой часто купались в теплых водах, а также устраивали пикники на берегу. Это было золотое время! Хотя для меня каждая минута, проведенная с мамой, очень дорога. Мы с ней лучшие подруги! Мама всегда и во всем меня поддерживает. И, конечно, то, что я сейчас имею в жизни, – это ее заслуга.Также в Актау зимой прилетают лебеди. Любоваться на этих красивых и грациозных птиц приходят все жители и гости города. Мы с мамой тоже часто приходили на берег и кормили их.Сейчас не только в нашей стране, но и в Казахстане, распространяется пандемия. Невидимый враг уверенно шагает по планете, не щадя никого на своем пути. Нашему уху стали привычны такие слова, как карантин, средства индивидуальной защиты, блокпосты, ограничительные меры… Вся жизнь на земле сейчас протекает по правилам коронавируса.Но я уверена, что все это временно, вскоре жизнь вернется в прежнее русло, и мы заживем, как обычно. Для этого нам сейчас нужно быть как никогда едиными и сплоченными, проявлять сострадание к ближним, заботиться о родителях, бабушка и дедушках.И как только станет возможно, я вновь поеду в город моего детства, чтобы снова окунуться в небесную гладь Каспия и оказаться в кругу своих любимых друзей!Нур-Ай НЕСИПБАЙг. Нур-Султан