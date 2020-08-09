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ЛАДА.kz » Народные новости

И снова про «AllianceEnergoSnab-Актау»

Сегодня, 12:41 Просмотров:1335
Здравствуйте, уважаемая Лада!
За время регистрации на вашем сайте аж с 2014 года пишу вам впервые.
А суть моего обращения к ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» через вас такова. Как вы знаете, многие компании в связи с пандемией работают удаленно и данная «компания» в том числе. К ним никак не попасть за решением моего вопроса.
Прошу вас посодействовать в решении вопроса и обратиться к руководству ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» за комментарием по поводу неправильных данных по электросчетчику, вносимых с их стороны по непонятным мне причинам.
Объясняю: до мая месяца нынешнего года к этой ТООшке у меня не было претензий, за исключением начисления ОДН. Ну и ладно, сейчас не об этом. Так вот при оплате счета за май месяц в июне – июньское показание я указал – 13 894кВт, что и было на самом деле. Выходит, что это же показание должно отразиться у меня в следующей квитанции, которая должна прийти в июле месяце. Но на деле мне приходит с другими цифрами – 13 959кВт. Хорошо, я отношу это на человеческий фактор, с кем не бывает. И при оплате уже счета за июнь месяц, указываю свои фактические показания – 14 119кВт. И что вы думаете, данная ТООшка приписывает мне уже 14 269кВт. Как я уже писал ранее, я сам пытался решить этот вопрос, но увы. По адресу, где они расположены в 10 мкр., мне сказали, что нужно будет написать им на их эл.почту: aes.aktau@mail.ru, что я и сделал. Прекрасно понимаю, что от них ответа не дождешься, но каждый раз приписывать, несуществующие показания это уже я считаю мягко говоря наглость. Я уже не пишу, что и ранее были такие случаи. Но это уже перебор. Больше писать смысла нету думаю.
Быть может я, что-то или как-то считаю не так, но ведь до мая месяца все вроде, как считывалось и все было нормально…относительно нормально. Возможно я не один с таким вопросом и нас соберется немало.
Лада, обратитесь пожалуйста к руководству ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» за комментарием.
Заранее благодарю!



И снова про «AllianceEnergoSnab-Актау»
И снова про «AllianceEnergoSnab-Актау»

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Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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XAH (Посетители) Сегодня, 16:10
Цитата: leo529
23-25 число, как обычно

...как обычно...и вправду выходит, что дата оплаты тут не при чем.

Цитата: leo529
У нас в доме квартира, в которой отключено всё, т.е. абсолютно всё, ни воды, ни света, ни газа нет, НИЧЕГО.

не поверите, но и на этот случай у меня есть отдельная история. Квартира пустовала 3-4 месяца, вообще не было ни души и все равно приписывали-приписывали каждый месяц. Ну как так?!
Вот из-за таких причин я и написал впервые за столько лет в Ладу, чтобы хоть как-то помогли в данном вопросе. Это ведь уже не единичный случай и не у меня одного такая проблема.
Лада, обратитесь пожалуйста за комментарием к руководству в эту ТООшку. Пусть дадут вразумительный ответ, соответствующей букве закона. И тогда я согласен платить молча те деньги, которые были реально начислены по факту, но только по ФАКТУ.
 
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Coffee (Посетители) Сегодня, 16:08
Всем добра.

Совет для тех, кто не в курсе: зарегистрируйтесь на сайте РКЦ МАЭК.

Даже если вы вводите показания через терминал/каспий банк при онлайн оплате или другими способами, то на сайте РКЦ МАЭК вы сможете мониторить свои показания. Кроме того, там отображается, откуда эти показания взялись (например, Показания контролёра или Показания с сайта - если вы сами их вносили).

Недавно у меня была конфликтная ситуация с питьевой водой, так благодаря данным с сайта всё очень благополучно разрешилось.

П.С. Ввожу показания счётчиков через сайт за себя и за маму уже лет 5, всё работает чётко.

П.С.С. Это не призыв вносить показания счётчиков через сайт. Хочу подчеркнуть, что я лишь обращаю ваше внимание, что там удобно следить за чёткостью показаний.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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Vaciliy (Посетители) Сегодня, 16:04
Конечно приписки! Мне за июнь написали показания 10674, хотя сейчас на 09 августа показания только 10515! И за месяц начислили 22113,55 тенге! Борзеют как хотят!
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 15:48
Цитата: XAH
А писать им бесполезно.

Конечно бесполезно, не заморачивайтесь, вписывайте свои показания и оплачивайте их, остальное (уже повторяюсь) их сложности.
Цитата: XAH
Напишите пожалуйста, в каких вы числах снимали показания?

23-25 число, как обычно.
Вообще, становится понятно, что число тут ни при чем. Вот реальный пример:
У нас в доме квартира, в которой отключено всё, т.е. абсолютно всё, ни воды, ни света, ни газа нет, НИЧЕГО. Соответственно и никаких показаний нет и быть не может, И вот только что я посмотрел на жировку, что воткнули в дверь этой квартиры, в графе "объем" цифра: 164 кВт.
Т.е. это в квартире, которая много лет отключена от абсолютно всего.
Про что тут еще можно говорить...
 
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XAH (Посетители) Сегодня, 15:30
Цитата: leo529
Мне кажется (всего лишь предполагаю, но скорее всего, именно так и есть) они пользуются режимом карантина и приписывают сверху цифры, потому что сейчас ничего невозможно выяснить.

Во во и я того же мнения! Прям с языка сорвали. Будто реально пользуются карантином и знают, что спросить не с кого. А писать им бесполезно. Я уже пробовал и ждал ответа больше месяца и только после этого решил написать в Ладу не дождавшись от них ответа.

Цитата: leo529
п.с. сейчас принесли жировку как раз, по показаниям всё в норме, ничего не приписали.

Напишите пожалуйста, в каких вы числах снимали показания?
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 15:24
Цитата: XAH
Понимаю, что в данное время режим карантина, но просто обманывать всех граждан нельзя ведь! Звучит в нынешнее время возможно наивно, но так ведь не правильно делать! Обманывать простой люд.

Добрый день,
Мне кажется (всего лишь предполагаю, но скорее всего, именно так и есть) они пользуются режимом карантина и приписывают сверху цифры, потому что сейчас ничего невозможно выяснить. Вряд ли они смогут делать так постоянно, потому что это (в отличие от ОДН, хотя и там есть вопросы) грубое нарушение, которую не спишешь на ошибку работника, если это не единичные случаи. Т.е. в случае каких-либо разбирательств сразу станет понятно что они просто добавляют цифры, т.е. мошенничают, а это не в их пользу.
Так что либо это "разовые акции", либо они будут это практиковать изредка и осторожно.
п.с. сейчас принесли жировку как раз, по показаниям всё в норме, ничего не приписали.
 
-1
  • leo529
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  • XAH
 aman6586 (Посетители) Сегодня, 15:14
Почему не как раньше платить? Эти посредники же альянс энерго. Зачем они нам нужны. Мало того что они за посредничество берут деньги так ещё и преписокой занимаются.
 
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XAH (Посетители) Сегодня, 15:10
Цитата: leo529
Аналогичная ситуация была в прошлом месяце: в жировке, которую принесли в начале июля, было добавлено около 150 кВт

Добрый день!
В квитанции за июль месяц мне лишние приписали как раз таки ровно - 150 кВт. Понимаю, что в данное время режим карантина, но просто обманывать всех граждан нельзя ведь! Звучит в нынешнее время возможно наивно, но так ведь не правильно делать! Обманывать простой люд. Хорошо, ладно я сейчас оплачу эти лишние 1000-2000 за каждый месяц их приписываний. Допустим, карантин закончится и возможно я схожу и выясню эту ситуацию, но сколько других людей, тем которым эти лишние 2000 тенге действительно необходимы. Возьмем тех же пенсионеров. И они зная это просто приписывают.
 
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XAH (Посетители) Сегодня, 14:59
Цитата: tarnavsk70
Сейчас они не ходят,а приписывают от фанаря. Я уже писала ,что у меня стоит закрытая квартира,а на нее постоянно приходи по 120 -170кв.

Добрый день!
Да, я видел ранее вашу статью по этому поводу и уже тогда хотел написать, но сдержался. И у меня уже тогда сложилось мнение, что, как хотят так и приписывают цифры, просто взяли и приписали, главное, чтобы было больше наших предоставляемых показаний.

Цитата: 12-й регион
У Вас в квитанции стоит дата оплаты 15-е и Вы дали показание на это число. Так?

Добрый день!
Еще не загрузилась третья квитанция за июнь месяц, которую я оплатил 09 июня. Разницу мне приписали 65 кВт. Счетчик у нас стоит в квартире. Насчет их хождения по квартирам я не против, пускай для себя снимают показания. Но зачем тогда нам выставляют квитанции вначале месяца? Я все ком.услуги, как и возможно большинство граждан оплачиваю вначале месяца сразу после получения зарплаты. Я просто не вижу связи приносить нам квитанции вначале, а сами приписывают в конце выходит. Зачем?!
P.S. Помнится, они по-моему раз в квартал приходили снимать показания
 
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  • Multiverse
  • tarnavsk70
 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:22
Цитата: tarnavsk70
Так вот ,кагда я посмотрела жировку,там вместо моих заявленых 20 кв около 150,а остальное ОДН.

Да уж, похоже они избрали новую тактику. Если с ОДН всё понятно (хотя и не всем), откуда он берётся и что это такое, - то тут что-то новое: "просто накинем цифр сверху".
Напоминает ситуацию двухлетней давности, когда приписывали сверху, но тогда это было отдельной строкой, а теперь плюсуют к показаниям.
В любом случае нужно просто указывать свои реальные показания и их же оплачивать, остальное - их сложности.
 
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