И снова про «AllianceEnergoSnab-Актау»

Здравствуйте, уважаемая Лада!За время регистрации на вашем сайте аж с 2014 года пишу вам впервые.А суть моего обращения к ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» через вас такова. Как вы знаете, многие компании в связи с пандемией работают удаленно и данная «компания» в том числе. К ним никак не попасть за решением моего вопроса.Прошу вас посодействовать в решении вопроса и обратиться к руководству ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» за комментарием по поводу неправильных данных по электросчетчику, вносимых с их стороны по непонятным мне причинам.Объясняю: до мая месяца нынешнего года к этой ТООшке у меня не было претензий, за исключением начисления ОДН. Ну и ладно, сейчас не об этом. Так вот при оплате счета за май месяц в июне – июньское показание я указал – 13 894кВт, что и было на самом деле. Выходит, что это же показание должно отразиться у меня в следующей квитанции, которая должна прийти в июле месяце. Но на деле мне приходит с другими цифрами – 13 959кВт. Хорошо, я отношу это на человеческий фактор, с кем не бывает. И при оплате уже счета за июнь месяц, указываю свои фактические показания – 14 119кВт. И что вы думаете, данная ТООшка приписывает мне уже 14 269кВт. Как я уже писал ранее, я сам пытался решить этот вопрос, но увы. По адресу, где они расположены в 10 мкр., мне сказали, что нужно будет написать им на их эл.почту: aes.aktau@mail.ru, что я и сделал. Прекрасно понимаю, что от них ответа не дождешься, но каждый раз приписывать, несуществующие показания это уже я считаю мягко говоря наглость. Я уже не пишу, что и ранее были такие случаи. Но это уже перебор. Больше писать смысла нету думаю.Быть может я, что-то или как-то считаю не так, но ведь до мая месяца все вроде, как считывалось и все было нормально…относительно нормально. Возможно я не один с таким вопросом и нас соберется немало.Лада, обратитесь пожалуйста к руководству ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» за комментарием.Заранее благодарю!