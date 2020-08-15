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ЛАДА.kz » Народные новости

Регистрация армянских перекидышей - это замкнутый круг для автовладельцев!

Сегодня, 17:04 Просмотров:727
Здравствуйте редакция Лады. Я житель г.Актау. Вы часто пишите статьи о автомобилях с армянскими номера. Я являюсь владельцем подобного автомобиля с перекинутым рулём.
В настоящее время в Мангистау есть 4 аккредитованные компании, занимающиеся выдачей свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) по форме согласно приложению 17 к ТР ТС 018/211.
ИЛ Мангистауского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НацЭКС)
(ИЛ)
KZ.И.13.1037
26.01.2016
26.01.2021
130000, г. Актау, 1 мкр-н, дом 32
тел.: 8 (7292) 46-85-31 (вн. 8513), факс: 50-99-43
aktauMangFilial@mail.ru, ic-aktau@mail.ru
ИЛ ТОО "Standart-KAZ", г. Актау
(ИЛ)
KZ.T.13.2203
17.04.2019
17.04.2024
130000, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 23, д. 27, юр. адрес: г. Актау, мкр. 33, д. 21, кв. 28
тел.: 8 708 861 05 07
standart_kaz@mail.ru
ИЦ ТОО "Прикаспийский Центр Сертификации", г. Актау
(ИЛ)
KZ.T.13.0192
02.10.2018
02.10.2023
130000, г. Актау, Промышленная зона 1, здание 20
тел.: +7 (7292) 52-43-50, 55-02-46, 20-31-58, 43-52-50, 609-110, 609-109, 20-00-40
pcs_aktau@mail.ru, n.zazorina@pcc.kz, www.pcc.kz
Вместе с тем, вышеуказанные организации не имеют законного права выдавать СБКТС, т.к. правительство не приняло изменения в местное законодательство (https://kolesa.kz/content/news/vremennuyu-registratsiyu-pereoborudovannyh-avto-iz-armenii-uprostyat-v-kazahstane/), хотя прошло больше месяца времени. До конца регистрации осталось 16 дней! А в РК из 22000 авто с армянскими номерами, всего 6000 получили жёлтые номера!!! (https://kolesa.kz/content/news/tolko-shest-tysyach-armyanskih-avto-poluchili-zhyoltye-nomera-v-kazahstane/?utm_source=push). Не приведет ли вышеуказанная халатность властей к недовольству народа, который итак озлоблен карантином?!
В этой связи, прошу Вас осветить в прессе данное резонансное дело, с требованием: 1)Одобрить в ближайшее время (максимум до конца августа 2020 года) изменение и дополнение в Приказ МВД о
протоколе проверки безопасности конструкции транспортного средства в соответствии с Национальным стандартом СТ РК 1418, на основании которого аккредитованные организации РК смогут выдавать СБКТС; 2) Отсрочить регистрацию в УАП авто с армянскими номерами до конца т.г.

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
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Комментарии ( 2 )

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  • alesha
  • Empro
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:52
Машины с кустарно перекинутым рулевым управлением потенциально в РАЗЫ опасны, к гадалке не ходи!
По ходу никто не хочет брать на себя ответственность в случае ДТП с участием такой машины... Особенно власть, которой в цвете последний событий на жителей страны откровенно говоря плевать....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 17:48
Как же вы надоели со своими армянскими номерами. Вы сами шли на риск и сами несите ответственность. Думали обхитрить всех? И рыбку съесть и на *** не сеть. Такого не бывает. Ваши машины - ваши проблемы. Если хотите дешевые авто, надо подумать, почему у нас дорогие авто. И, почему мы - народ, не можем понять ЭТО... А так, идите в лес за грибами или клубникой!
 
 

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