Регистрация армянских перекидышей - это замкнутый круг для автовладельцев!

Прислал: Алижан

Здравствуйте редакция Лады. Я житель г.Актау. Вы часто пишите статьи о автомобилях с армянскими номера. Я являюсь владельцем подобного автомобиля с перекинутым рулём.

В настоящее время в Мангистау есть 4 аккредитованные компании, занимающиеся выдачей свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) по форме согласно приложению 17 к ТР ТС 018/211.

ИЛ Мангистауского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НацЭКС)

(ИЛ)

KZ.И.13.1037

26.01.2016

26.01.2021

130000, г. Актау, 1 мкр-н, дом 32

тел.: 8 (7292) 46-85-31 (вн. 8513), факс: 50-99-43

aktauMangFilial@mail.ru, ic-aktau@mail.ru

ИЛ ТОО "Standart-KAZ", г. Актау

(ИЛ)

KZ.T.13.2203

17.04.2019

17.04.2024

130000, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 23, д. 27, юр. адрес: г. Актау, мкр. 33, д. 21, кв. 28

тел.: 8 708 861 05 07

standart_kaz@mail.ru

ИЦ ТОО "Прикаспийский Центр Сертификации", г. Актау

(ИЛ)

KZ.T.13.0192

02.10.2018

02.10.2023

130000, г. Актау, Промышленная зона 1, здание 20

тел.: +7 (7292) 52-43-50, 55-02-46, 20-31-58, 43-52-50, 609-110, 609-109, 20-00-40

pcs_aktau@mail.ru, n.zazorina@pcc.kz, www.pcc.kz

Вместе с тем, вышеуказанные организации не имеют законного права выдавать СБКТС, т.к. правительство не приняло изменения в местное законодательство (https://kolesa.kz/content/news/vremennuyu-registratsiyu-pereoborudovannyh-avto-iz-armenii-uprostyat-v-kazahstane/), хотя прошло больше месяца времени. До конца регистрации осталось 16 дней! А в РК из 22000 авто с армянскими номерами, всего 6000 получили жёлтые номера!!! (https://kolesa.kz/content/news/tolko-shest-tysyach-armyanskih-avto-poluchili-zhyoltye-nomera-v-kazahstane/?utm_source=push). Не приведет ли вышеуказанная халатность властей к недовольству народа, который итак озлоблен карантином?!

В этой связи, прошу Вас осветить в прессе данное резонансное дело, с требованием: 1)Одобрить в ближайшее время (максимум до конца августа 2020 года) изменение и дополнение в Приказ МВД о

протоколе проверки безопасности конструкции транспортного средства в соответствии с Национальным стандартом СТ РК 1418, на основании которого аккредитованные организации РК смогут выдавать СБКТС; 2) Отсрочить регистрацию в УАП авто с армянскими номерами до конца т.г.