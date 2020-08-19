Спасибо руководству и коллективу школы №2 г.Актау!

Я, Утюшева Айман, воспитываю 11 детей. Мои шестеро детей учатся в общеобразовательной средней школе №2 города Актау.В начале 2020 года в нашу школу назначили нового директора – Избен Ерлан Шаулекенулы.С первых дней было видно, что человек абсолютно верен своей работе. Как педагог, как руководитель и как обычный человек - он реальный! Дети говорят, что директор в школе со всеми учениками как со своими детьми общается.Мы не видели и не слышали в г.Актау до этого времени, что директор школы сам лично обходил дома, узнавал, что не хватает, какая помощь нужна, как мы готовимся к новому учебному году? Слышали, что и в школе сделали ремонт, и очень красивой стала после ремонта наша школа. Мы рады, что у нас появился такой руководитель и благодарны за это Богу!Желаем руководству и коллективу школы №2 г.Актау здоровья, успешных, хороших учеников и терпения в вашем нелёгком труде! Спасибо учителям!center][/center]center][/center]