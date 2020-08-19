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ЛАДА.kz » Народные новости

Спасибо руководству и коллективу школы №2 г.Актау!

Сегодня, 18:31 Просмотров:64
Я, Утюшева Айман, воспитываю 11 детей. Мои шестеро детей учатся в общеобразовательной средней школе №2 города Актау.

В начале 2020 года в нашу школу назначили нового директора – Избен Ерлан Шаулекенулы.
С первых дней было видно, что человек абсолютно верен своей работе. Как педагог, как руководитель и как обычный человек - он реальный! Дети говорят, что директор в школе со всеми учениками как со своими детьми общается.

Мы не видели и не слышали в г.Актау до этого времени, что директор школы сам лично обходил дома, узнавал, что не хватает, какая помощь нужна, как мы готовимся к новому учебному году? Слышали, что и в школе сделали ремонт, и очень красивой стала после ремонта наша школа. Мы рады, что у нас появился такой руководитель и благодарны за это Богу!

Желаем руководству и коллективу школы №2 г.Актау здоровья, успешных, хороших учеников и терпения в вашем нелёгком труде! Спасибо учителям!

center]Спасибо руководству и коллективу школы №2 г.Актау![/center]

center]Спасибо руководству и коллективу школы №2 г.Актау![/center]

Спасибо руководству и коллективу школы №2 г.Актау!

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