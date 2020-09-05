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ЛАДА.kz » Народные новости

Незаконная парковка?

Сегодня, 13:19 Просмотров:234
Обращается к вам житель дома номер 39 2-го микрорайона.
В настоящий момент в нашем дворе (34-й, 35-й, 39-й, 40-й дома) ведётся плановая замена бордюров и асфальта. Пользуясь этим, аким по просьбе немногочисленных автолюбителей неправомерно, без сбора подписей о согласии со всех жильцов, разрешил переоборудовать детский двор, один из немногих удобных и больших дворов 2-го микрорайона, в парковочное место для жильцов. При том, что, как заметно на фото, на так называемой "парковке" помещаются от силы 10-15 автомобилей, а все остальные по прежнему стоят возле домов. Это, конечно же, понятно, что во многих старых дворах города существуют трудности с парковкой, но это не повод лишать детей места, где удобно играть в футбол, кататься на велосипеде не только детям нашего, но и окрестных домов, так как существующая детская площадка слишком маленькая и предназначена больше для детей младшего возраста, все желающие там просто не поместятся и старшие группы детей будут мешать малышам, например, игрой в мяч. До настоящего момента автовладельцы сами решали проблему с парковкой, используя участки вокруг домов, тем более, что их достаточно, также во время замены бордюра к подобным участкам сделали удобный въезд. Подобное, довольно спорное решение лишит жильцов всех четырёх домов удобного, безопасного двора, превращая его в один сплошной участок дороги.

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