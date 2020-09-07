Благодарность Скорой помощи

Прислал: Наталья Романова

Мы все ругаем врачей и скорую,но когда случается беда-молим о спасении именно их.Нашу семью скорая оберегала от большой беды дважды.Расскажу о последнем случае.В час ночи раздался звонок отца-что мне выпить-у меня 217 на 130.Он гипертоник,но благодаря умнице кардиологу Максату Полатовичу,прописавшему правильные препараты,уже почти год,давление под контролем.И вот-криз.Возможно-перемена погоды,может другие причины-но главное,что мы к этому готовы не были.Сообразить,кроме скорой,ничего не могу-и диспетчер на скорой очень спокойно,терпеливо и с участием,проговорила все,что надо принять до приезда скорой,которая,кстати,приехала в течении получаса.А не трех-пяти,как часто пишут.И замечательный парень фельдшер Рустем Едилбай,профессионально и по человечески отзывчиво,не формально, не на бегу,сделал все необходимое так,что отец утром сказал-я как огурчик).

СПАСИБО ОГРОМНОЕ,ВАМ РУСТЕМ и вам врачи скорой помощи, за спасение жизни моего папы!