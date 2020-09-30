Полицейское братство

Президент РОО «МПА» Международной Полицейской Ассоциации Казахстана, участник попечительского совета Всемирной Федерации Рукопашного Боя Марат Кабдылхамитович Нургалиев посетил с рабочим визитом город Актау.Он встретился с директором, полковником полиции, заслуженным работником МВД, доктором технических наук, академиком Академии юридических наук, лауреатом премии Б. Сыртанова, членом Союза Журналистов Казахстана Онайбеком Нурасыловичем Абдиловым и действующими членами Мангистауского областного филиала Республиканского общественного объединения (РОО) «Международная полицейская ассоциация».В ходе встречи были обсуждены вопросы как повысить имидж сотрудников правоохранительных органов, взаимодействия общества, граждан с полицией, ведь международная полицейская ассоциация является мостиком между населением и правоохранительными органами.Главная задача ассоциации это, развитие международного сотрудничества и культурного обмена между ветеранами и сотрудниками правоохранительных органов различных государств, изучение и распространение передового опыта работы полиции. Главная цель — помогать полицейским.В последнее время в ассоциацию активно вступают как бывшие, так и действующие сотрудники правоохранительных органов.В завершение собрания Марат Кабдылхамитович Нургалиев вручил удостоверения новым членам ассоциации, с чем их и поздравляем.Вступление в ассоциацию дает возможность поддерживать связь ветеранов с молодым поколением сотрудников, передавать им свой ценный опыт, знания и житейскую мудрость.Мангистауский областной филиал РОО был зарегистрирован 14 апреля 2011 года. Директором является Абдилов Онайбек Нурасылович.Целю ассоциации является оказание необходимой помощи ветеранам органов внутренних дел и членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников. Филиалом также ведется работа с ювенальной полицией Актау по устройству трудных детей с девиантным поведением и детей из неблагополучных семей в спортивные залы области, чтобы они вели здоровый образ жизни.