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Полицейское братство

Сегодня, 12:18 Просмотров:205
Президент РОО «МПА» Международной Полицейской Ассоциации Казахстана, участник попечительского совета Всемирной Федерации Рукопашного Боя Марат Кабдылхамитович Нургалиев посетил с рабочим визитом город Актау.

Полицейское братство


Он встретился с директором, полковником полиции, заслуженным работником МВД, доктором технических наук, академиком Академии юридических наук, лауреатом премии Б. Сыртанова, членом Союза Журналистов Казахстана Онайбеком Нурасыловичем Абдиловым и действующими членами Мангистауского областного филиала Республиканского общественного объединения (РОО) «Международная полицейская ассоциация».

В ходе встречи были обсуждены вопросы как повысить имидж сотрудников правоохранительных органов, взаимодействия общества, граждан с полицией, ведь международная полицейская ассоциация является мостиком между населением и правоохранительными органами.

Главная задача ассоциации это, развитие международного сотрудничества и культурного обмена между ветеранами и сотрудниками правоохранительных органов различных государств, изучение и распространение передового опыта работы полиции. Главная цель — помогать полицейским.

В последнее время в ассоциацию активно вступают как бывшие, так и действующие сотрудники правоохранительных органов.

В завершение собрания Марат Кабдылхамитович Нургалиев вручил удостоверения новым членам ассоциации, с чем их и поздравляем.

Полицейское братство


Полицейское братство


Полицейское братство


Полицейское братство


Вступление в ассоциацию дает возможность поддерживать связь ветеранов с молодым поколением сотрудников, передавать им свой ценный опыт, знания и житейскую мудрость.

Мангистауский областной филиал РОО был зарегистрирован 14 апреля 2011 года. Директором является Абдилов Онайбек Нурасылович.

Целю ассоциации является оказание необходимой помощи ветеранам органов внутренних дел и членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников. Филиалом также ведется работа с ювенальной полицией Актау по устройству трудных детей с девиантным поведением и детей из неблагополучных семей в спортивные залы области, чтобы они вели здоровый образ жизни.

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