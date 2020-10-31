Ужасное состояние подьезда

Дом по адресу г.Актау, 8мкр. 9 домСостояние подъезда и состояние самого крыльца ужасное, ремонт не проводился лет 20, козырька вообще нет, ранее был демонтирован, а сейчас сказали что может быть установим зимой, но это ведь не безопасно, окна в подъезде не закрываются, где то побиты, никто не ремонтирует, протекает крыша на 5 этаже, жалуются соседи, про входную дверь и расписанные граффити вообще молчу, попытки обращения в течении года к руководителю КСК не приносят абсолютно никаких результатов, не предпринимаются никаких действий со стороны данного ТОО, ответ один: "сделаем потом, а сейчас нет денег, людей".И главные вопросы: кто курирует КСК, какая организация? Или все пускают на самотёк и жильцы должны подавать в суд?Есть определенная частота выполнения тех или иных работ, создание фонда для капитального ремонта, а все это видимо отсутствует.Фото прилагаю. Большое спасибо.