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ЛАДА.kz » Народные новости

Ужасное состояние подьезда

Сегодня, 18:05 Просмотров:103
Дом по адресу г.Актау, 8мкр. 9 дом
Состояние подъезда и состояние самого крыльца ужасное, ремонт не проводился лет 20, козырька вообще нет, ранее был демонтирован, а сейчас сказали что может быть установим зимой, но это ведь не безопасно, окна в подъезде не закрываются, где то побиты, никто не ремонтирует, протекает крыша на 5 этаже, жалуются соседи, про входную дверь и расписанные граффити вообще молчу, попытки обращения в течении года к руководителю КСК не приносят абсолютно никаких результатов, не предпринимаются никаких действий со стороны данного ТОО, ответ один: "сделаем потом, а сейчас нет денег, людей".И главные вопросы: кто курирует КСК, какая организация? Или все пускают на самотёк и жильцы должны подавать в суд?
Есть определенная частота выполнения тех или иных работ, создание фонда для капитального ремонта, а все это видимо отсутствует.
Фото прилагаю. Большое спасибо.


Ужасное состояние подьезда
Ужасное состояние подьезда
Ужасное состояние подьезда
Ужасное состояние подьезда
Ужасное состояние подьезда
Ужасное состояние подьезда
Ужасное состояние подьезда

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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:26
кто курирует КСК, какая организация?

Жилищная инспекция! Пишите им жалобу. Но одним вашим подъездом никто не будет заморачиваться. Это надо всем домом. А для начала займитесь хотя бы подъездной дверью,пока в подъезде не появилось говно и моча...
 
 

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