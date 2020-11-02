«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Ноября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.64 KZT
  • €1 = 505.02 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

Разрушенный тротуар и перекопанные дороги ВИДЕО

Сегодня, 09:57 Просмотров:251
Мен кешкі асымды ішіп болған соң көркем қаламыздың Шығыс-1 шағын ауданында серуендуеді ұнатамын. Қателеспесем осы жаздың ортасында шағын аудандағы мектеп құрылысы белсенді түрде басталды. Әрине, құрылыс бар жерде, жұмыс барысындағы шу, ыңғайсыздықтар болатыны барлығымызға мәлім. Бірақ біткен жұмыстың артын бірден тазаламау, қалпына келтірмеу ол шағын аудан тұрғындарына деген құрметсіздік деп қабылдаймын. Нақтырақ айтқанда ішкі көлік жолдары мен жаяу жүргіншілердің жолдарын бұзу.
1-ші бейнежазбада қазылған ішкі көлік жолдары.
2-ші бейнежазбада қазылған жаяу жүргіншілер жолы.
Фотоларда құрылысқа жауапты мердігер мекеме мен бұзылған жолдардың картадағы орындары көрсетілген.

Мен бұл пост арқылы біреуге жала жаппаймын, cұрайтыным, шағын аудан тұрғындарына құрылыс барысынан туындаған(жоғарыда аталып өткен) ыңғайсыздықтарды тезірек жою, құрылыстың біту мерзіміне дейін шегертпеу.




Люблю я после ужина прогуливаться по нашему замечательному микрорайону Шыгыс-1. Если я не ошибаюсь в середине лета началась активная застройка школы в микрорайоне. Конечно, мы все понимаем что стройка без шума и неудобств это не стройка. Но когда определенная часть работы выполнена и после неё сразу не убираются и не устраняют созданные неудобства воспринимаю как неуважительное отношение к жителям микрорайона. Речь идёт о раскопанных автомобильных и пешеходных дорогах внутри микрорайона.
1-ая видеозапись раскопанная внутренняя автомобильная дорога.
2-ая видеозапись разрушенный тротуар.
На фотках указана подрядная компания занимающаяся строительством и участки где раскопан асфальт.

Я этим постом никого не обвиняю, только прошу чтобы неудобства(выше указанные) созданные жителям побыстрее были устранены, а не откладывались до завершения строительства.






Разрушенный тротуар и перекопанные дороги ВИДЕО

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
zhanino (Посетители) Сегодня, 11:21
люди вообще уже все выставляют, даже незначительные, вы внутри микрорайонов посмотрите какие тротуары, да что там их нет вообще, или разбитые, а то, что для 1 или нескольких людей, которые любят прогуливаться и для них создавать условия, это уже ту мач, лучше эти средства напрвить на внутримикрорайонные работы, а не потребности кучки людей, по видео даже жто трудно назвать,что мешают гулять
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика