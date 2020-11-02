Разрушенный тротуар и перекопанные дороги ВИДЕО

Мен кешкі асымды ішіп болған соң көркем қаламыздың Шығыс-1 шағын ауданында серуендуеді ұнатамын. Қателеспесем осы жаздың ортасында шағын аудандағы мектеп құрылысы белсенді түрде басталды. Әрине, құрылыс бар жерде, жұмыс барысындағы шу, ыңғайсыздықтар болатыны барлығымызға мәлім. Бірақ біткен жұмыстың артын бірден тазаламау, қалпына келтірмеу ол шағын аудан тұрғындарына деген құрметсіздік деп қабылдаймын. Нақтырақ айтқанда ішкі көлік жолдары мен жаяу жүргіншілердің жолдарын бұзу.1-ші бейнежазбада қазылған ішкі көлік жолдары.2-ші бейнежазбада қазылған жаяу жүргіншілер жолы.Фотоларда құрылысқа жауапты мердігер мекеме мен бұзылған жолдардың картадағы орындары көрсетілген.Мен бұл пост арқылы біреуге жала жаппаймын, cұрайтыным, шағын аудан тұрғындарына құрылыс барысынан туындаған(жоғарыда аталып өткен) ыңғайсыздықтарды тезірек жою, құрылыстың біту мерзіміне дейін шегертпеу.Люблю я после ужина прогуливаться по нашему замечательному микрорайону Шыгыс-1. Если я не ошибаюсь в середине лета началась активная застройка школы в микрорайоне. Конечно, мы все понимаем что стройка без шума и неудобств это не стройка. Но когда определенная часть работы выполнена и после неё сразу не убираются и не устраняют созданные неудобства воспринимаю как неуважительное отношение к жителям микрорайона. Речь идёт о раскопанных автомобильных и пешеходных дорогах внутри микрорайона.1-ая видеозапись раскопанная внутренняя автомобильная дорога.2-ая видеозапись разрушенный тротуар.На фотках указана подрядная компания занимающаяся строительством и участки где раскопан асфальт.Я этим постом никого не обвиняю, только прошу чтобы неудобства(выше указанные) созданные жителям побыстрее были устранены, а не откладывались до завершения строительства.