Работы по комплексному благоустройству во 2 мкр. ВИДЕО

В ночь с 11 на 12 ноября, не прекращая вплоть до 7:00 утра в микрорайоне № 2, в окружности жилых домов с № 35 по № 46 велись дорожные работы по укладке асфальта. Помимо громыхающего шума всевозможной техники, который в десятки раз превышает норму децибелов даже для дневного времени суток, техника создавала сильные вибрации в жилых домах, от которой звенели не только окна, но тряслись и стены, и полы. Помимо самого физического ощущения вибраций, действие низких звуковых частот сравнимо с непрерывно работающим сабвуфером. Теперь попробуйте представить, кто еще не оказался (ведь работы еще долго и во многих микрорайонах будут проводиться) в подобной ситуации, какого влияние на головной мозг такого рода вибраций на протяжении всей ночи.Первый звонок в 102 был сделан в 01:20 ночи. Диспетчеру были даны пояснения о ситуации и просьба выслать патрульную машину, чтобы представители закона, ввиду своих полномочий, могли прекратить проведение работ до разрешенного времени. В ответ диспетчер сообщила, что вызов приняла, с просьбой ожидать. Однако, по прошествии получаса, никто из Полиции так и не появился. Тогда был сделан повторный звонок и уже на пояснения о ситуации другому диспетчеру нам был дан четкий ответ, что это распоряжение акимата. Однако думается, что сам аким в это время вряд ли тоже не спал в мучениях от головной боли, вызванной вибрациями и страшным шумом. Таким образом, единственные представители той власти, которая призвана соблюдать законы и напоминать о том, что перед законом ВСЕ РАВНЫ, дав такой ответ, официально признали, что власть акимата превыше законов. По прошествии десяти минут после второго обращения в 102, представители полиции все же приехали. Правда, спустя непродолжительное время переговоров с рабочими, уехали, ничего не предприняв. Но перезвонив обращавшемуся за вызовом еще раз подтвердили, что они ничего не могут сделать, что было дано распоряжение «свыше», которое, как уже очевидно, превышает любые законодательные нормы. В частности:• п.п.14) п.6 Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения» были внесены изменения в ст.437 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», гласящие о том, что: «Нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц…». Прокладка асфальта явно не относится к «неотложной необходимости» на ряду, например, с порывами трубопровода и т.п. ситуаций;• п.1 ст.14 Конституции, говорящий о том, что «Все равны перед законом и судом».Также, представители полиции мотивировали со слов рабочих тем, что завод отпускает асфальт только по ночам! Т.е. причина не в том, что все дороги в микрорайоне были разбиты и жители дышали бесконечной пылью от проезжающих машин на протяжении с августа месяца, и когда все сроки давно погорели, было решено наплевать на закон и народ, проводя ночные работы. При этом, стоит отметить, что рабочие вальяжно и совершенно не спеша распивали неведанные напитки, абсолютно не торопясь завершить работы.Так была проведена не просто бессонная, но и в нервозном состоянии вся ночь для жильцов, в т.ч. и детей, указанного места жительства.