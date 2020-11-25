Дежурные классы для 2-5 классов

Как вы знаете 26 октября 2020 года Межведомственной комиссией под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Мамина А. было принято решение со второй четверти разрешить обучение по заявлению родителей в дежурных классах 1-5 классам. С соблюдением обязательного санитарно-дезинфекционного режима.Также на заседании отмечено, что местные исполнительные органы должны руководствоваться постанавлениями Главного санитарного врача РК. Так Постановлением №58 от 23.10.2020г., Главный санитарный врач РК постановил акимам областей обеспечить разрешение функционирования дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей (пункт 3 подпункт 36).Согласно сообщениям СМИ, Главный санитарный врач Мангистауской области заявил что эпидемиологическая ситуация в регионе улучшается и рекомендовал оперативному штабу разрешить функционирование дежурных классов. Однако, членами штаба без каких-либо причин, рекомендации Главного санитарного врача МО разработанных на основании постанавления Главного санитарного врача РК, были проигнорированы.На сегодняшний день вопрос открытия дежурных классов так и остался нерешенным.Во всех других областях страны ученики 2-4 классов уже с первой четверти ходят в школу. А наша область находясь в "зеленной зоне", не может решить данный вопрос.Дорогой аким Мангистауской области, просим Вас как руководителя нашей области и главы оперативного штаба, решить вопрос скорейшего открытия дежурных классов для учеников 2-5 классов.