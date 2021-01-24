Про тротуар - хотя, скорее, про мозги

Прислал: Петюнчик

Возник вопрос, сдерживать который в себе не получается, так что напишу хоть сюда, может кто и услышит.



Недавно, прогуливаясь вдоль Трех богатырей во втором микрорайоне, с удивлением обнаружил установленные на тротуаре перед зданиями скамейки. Однако, вместо ожидаемого, полагаю, установщиками чувства благодарности, испытал сплошной негатив, поскольку искренне не понимаю, для чего и кого они были установлены. Этот тротуар, проходящий вдоль центральной дороги мимо общаги, бизнес-центров, магазинов, расположенных в бывших Трех богатырях - и так категорически перегружен пешеходами, велосипедистами, мамами с колясками и так далее. Один раз его уже совершенно по-идиотски заузили, когда меняли бордюры, которые крепили колхозными кучками цемента и, дабы спрятать их, отсыпали дорожку из брусчатки, "отъев" от тротуара порядка метра. Дорожкой этой пользоваться абсолютно неудобно, ибо она поднята над уровнем остального тротуара, ну да вы в курсе.

И вот теперь, очевидно, ни секунды не подумав, эти остатки тротуара заузили еще раз. Мало того, что сами скамейки заняли еще порядка метра ширины, так если вдруг кто на них решит присесть - его ноги еще пол-метра займут как минимум. В результате от тротуара там уже одно название осталось.

Самое интересное, что сидеть на этих скамейках будет совершенно некомфортно - за спиной проносятся автомобили, сигнялят, выхлопные газы, все вот это, перед тобой же ходят потоки людей, матерясь и наступая на ноги. Летом еще добавится раскаленный асфальт сзади и солнце, отражающееся от витрин магазинов спереди. Ни тени, ни прохлады, ни тишины. Такое ощущение, что это некий дембельский аккорд нашего акима-победителя рейтингов - ну либо бизнес-центры решили продемонстрировать социальную озабоченность. Результат, как обычно, один, ибо думать - это же напрягаться надо.