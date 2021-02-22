Мне стыдно за свою страну!

Здравствуйте! Более 2 недель назад обратился через открытый портал к Акиму Мангистауской области.Суть обращения заключалась в том что мы создали для жителей своего города интернет ресурс где можно найти практически любого врача города. И теперь важно оповестить население о том что такой ресурс существует и нет необходимости создавать очереди в медицинских учреждениях.На что уже через 10 минут был получен ответ с благодарностью от Акима. Просьба связаться с пресс службой Акимата. Я позвонил. Информацию приняли. Но поддержки оказано не было.В связи с этим у меня вопрос. Про нас забыли или сочли проект не достойным освещения в СМИ Актау?Ведь мы не просим не денег у государства, не бесплатного помещения или интернета. Хоть и проект остро нуждается в средствах и создан на голом энтузиазме и патриотизме.Неужели каждый день жители города создают подобные проекты, что проект Vrachi-aktau.kz затерялся куче других более ценных новостях о нашем городе?Все СМИ города Актау к которым я обратился, кроме редакции "Лада" просто проигнорировали наш труд и социальную озабоченность. Мне стыдно перед самим собой за свою страну. За тех людей кто может, должен, но не делает элементарных вещей. Ведь это всего лишь 3 клика. Копировать, вставить и опубликовать.