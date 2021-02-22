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ЛАДА.kz » Народные новости

Мне стыдно за свою страну!

Сегодня, 18:41 Просмотров:596
Здравствуйте! Более 2 недель назад обратился через открытый портал к Акиму Мангистауской области.

Суть обращения заключалась в том что мы создали для жителей своего города интернет ресурс где можно найти практически любого врача города. И теперь важно оповестить население о том что такой ресурс существует и нет необходимости создавать очереди в медицинских учреждениях.

На что уже через 10 минут был получен ответ с благодарностью от Акима. Просьба связаться с пресс службой Акимата. Я позвонил. Информацию приняли. Но поддержки оказано не было.

В связи с этим у меня вопрос. Про нас забыли или сочли проект не достойным освещения в СМИ Актау?

Ведь мы не просим не денег у государства, не бесплатного помещения или интернета. Хоть и проект остро нуждается в средствах и создан на голом энтузиазме и патриотизме.

Неужели каждый день жители города создают подобные проекты, что проект Vrachi-aktau.kz затерялся куче других более ценных новостях о нашем городе?

Все СМИ города Актау к которым я обратился, кроме редакции "Лада" просто проигнорировали наш труд и социальную озабоченность. Мне стыдно перед самим собой за свою страну. За тех людей кто может, должен, но не делает элементарных вещей. Ведь это всего лишь 3 клика. Копировать, вставить и опубликовать.



Мне стыдно за свою страну!

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Комментарии ( 2 )

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Username (Посетители) Сегодня, 19:33
Врачи Актау
Конкуренция сэр. Ни кто не обязан рекламировать ваш ресурс бесплатно, изучайте SEO.
 
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  • Pluto
  • non_alcoholic
 fitter (Посетители) Сегодня, 18:57
На этом денег не отмоешь, вот они и пропустили все по боку, пора уже привыкнуть, что их интересуют только проекты после которых можно купить очередной лексус или домик на откатах kill
 
 

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