И снова громкоговорители

Вчера, 8 марта, в честь праздника по всему городу включили те самые 650 громкоговорителей и целый час (с 16:30 до 17:30) "развлекали" жителей города музыкой. Казалось бы, надо радоваться празднику, но только вот один из громкоговорителей установлен аккурат напротив окна, а расстояние до него - 15-18 метров. При этом громкость запредельная. Стеклопакет не спасает, он что есть, что нет. В квартире невозможно находиться. В доме несколько десятков квартир, проживают пенсионеры, есть инвалиды, есть семьи с маленькими детьми. Что это за издевательство над людьми?Кому пришла в голову идея устанавливать громкоговорители так близко к жилым домам?Кому пришла в голову мысль сделать громкость максимальной, превратив праздник в издевательство?И теперь что, это будет повторяться каждый праздник?п.с. я полагаю, наш дом не единственный в городе, жильцам которого это не нравится