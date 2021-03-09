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ЛАДА.kz » Народные новости

И снова громкоговорители

Сегодня, 12:23 Просмотров:355
Вчера, 8 марта, в честь праздника по всему городу включили те самые 650 громкоговорителей и целый час (с 16:30 до 17:30) "развлекали" жителей города музыкой. Казалось бы, надо радоваться празднику, но только вот один из громкоговорителей установлен аккурат напротив окна, а расстояние до него - 15-18 метров. При этом громкость запредельная. Стеклопакет не спасает, он что есть, что нет. В квартире невозможно находиться. В доме несколько десятков квартир, проживают пенсионеры, есть инвалиды, есть семьи с маленькими детьми. Что это за издевательство над людьми?
Кому пришла в голову идея устанавливать громкоговорители так близко к жилым домам?
Кому пришла в голову мысль сделать громкость максимальной, превратив праздник в издевательство?
И теперь что, это будет повторяться каждый праздник?
п.с. я полагаю, наш дом не единственный в городе, жильцам которого это не нравится


И снова громкоговорители

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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
  • Adai79
  • Sid;)
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 12:25
Надо установить эти громкоговорители на балконе их хозяина
 
 

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