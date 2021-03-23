Вот тебе и Наурыз!

Здравствуйте Лада, прошу опубликовать во избежании очередных ЧП! Вчера гуляя на площадив 11 мкр, где флагшток, напротив акимата мы вляпались в лужу! Лужа была непростой, а из машинного масла. Сын катался на самокате и заехал туда, подумав, что это лужа. Понятно, что в сухую погоду не может быть луж, но это же ребёнок! Самостоятельно не смог подняться, я пошла на помощь и в общем домой шли оба вонючие в масле. Одежда купленная на весну - на выброс, новенький самокат для трюков не знаю, как отмыть ручки от масла и от вони этой, скорей всего тоже поедет на мусорку. Сами мы отмывали руки часа два точно. Обидно очень, почему после своих работ нельзя присыпать песком, ведь не только мы, я думаю и взрослые падали, там очень скользко! Мы еле выбрались. Сняли фото уже на следующий день, так как в тот момент не было ни возможности брать телефон в "жирные" и "вонючие" руки ни желания, ни сил. В эти дни наверняка гуляют пожилые и дети и молодёжь, будьте осторожны пожалуйста, не вляпайтесь в эту жижу, как мы, а то буквально будете кататься, как сыр в масле! Выглядит лужа безобидно, но это на вид...