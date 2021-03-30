Уникальный город с 13 месяцами в году

Думаю, ни у кого нет ни тени сомнения, что наш город скоро затмит всю Анталью и оставит все курорты мира без дохода – именно к нам, по прогнозам, должны ломиться туристы со всего мира. А в каждом туристическом городе должна быть своя изюминка. И тут у нас все в порядке. Все в тренде «туризм – наше все!».Мы, пожалуй, единственный город, в котором есть 13 месяцев в году. Не знаю, намеренный ли это «креатифф», или это итог очередной реформы системы образования и данный стиль написания дат – плод напряженной работы чьего-то «ЕНТ-заточенного» мозга, но имеем то, что имеем: только у нас 13 месяцев в году!Монумент Захарову Виктору Кузьмичу тому доказательство. Там, кстати, есть и старая табличка, скорее всего, сделанная странными людьми, получившими образование еще в СССР, и не знавшими, что такое ЕНТ, сколько зубов у лошади Абылай-хана… Но точно знавшим, сколько месяцев в году.