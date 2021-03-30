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ЛАДА.kz » Народные новости

Уникальный город с 13 месяцами в году

Сегодня, 17:01 Просмотров:859
Думаю, ни у кого нет ни тени сомнения, что наш город скоро затмит всю Анталью и оставит все курорты мира без дохода – именно к нам, по прогнозам, должны ломиться туристы со всего мира. А в каждом туристическом городе должна быть своя изюминка. И тут у нас все в порядке. Все в тренде «туризм – наше все!».

Мы, пожалуй, единственный город, в котором есть 13 месяцев в году. Не знаю, намеренный ли это «креатифф», или это итог очередной реформы системы образования и данный стиль написания дат – плод напряженной работы чьего-то «ЕНТ-заточенного» мозга, но имеем то, что имеем: только у нас 13 месяцев в году!

Монумент Захарову Виктору Кузьмичу тому доказательство. Там, кстати, есть и старая табличка, скорее всего, сделанная странными людьми, получившими образование еще в СССР, и не знавшими, что такое ЕНТ, сколько зубов у лошади Абылай-хана… Но точно знавшим, сколько месяцев в году.



Уникальный город с 13 месяцами в году

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Комментарии ( 3 )

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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 18:56
Не ну а че, 13 Бухабря 1971 года. Че не так то?
Один умник из Аты тоже предлагал добавить месяцок. Если я ничего не путаю

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 17:33
Скреативили и хотели сделать "как бы зеркало"

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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132131212 (Посетители) Сегодня, 17:25
Наверное тот кто сделал перепутал наш календарь с коптским календарем
 
 

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