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ЛАДА.kz » Народные новости

Дом отдыха Сая или как отвадить туристов

Сегодня, 08:26 Просмотров:309
Вы посещали радоновый источник, расположенный в доме отдыха «САЯ»?
Совсем недавно стоимость одного посещения равнялась 3.000 тенге. В эту стоимость входило купание в бассейне с радоновой водой (10-20 минут, поскольку дольше там находиться небезопасно) и пользование довольно примитивными и не очень чистыми (если не сказать, грязными) кабинками для переодевания. Всё это находится под открытым небом, поэтому в холодное время года процесс переодевания очень некомфортный.
Теперь же, при всех прежних минусах этого дома отдыха, стоимость увеличилась сразу на 30% и теперь одно посещение бассейна стоит уже 4.000 тенге. Т.е. одно 20 минутное купание в радоновой ванне стоит 4 тысячи!!!!!
При этом в лучшую сторону абсолютно ничего не изменилось. В день нашего посещения в бассейне плавал мусор, кабинки были, как и прежде, обшарпанные, с облупившейся краской и обвалившейся штукатуркой (всё это видно на фото).
Ну почему так происходит? Почему по соотношению цена/качество мы всегда выбираем самую большую стоимость и самое посредственное качество услуги...
Подобные радоновые и термальные источники расположены во многих странах. Не будем брать в пример Европу, ограничимся Пятигорском, Есентуками и их окрестностями. Там есть как бесплатные природные места, так и платные услуги на природных горячих источниках. И услуги платных мест стоят в пределах 250-500 рублей (1400-2800 тенге). Но по чистоте и комфорту эти комплексы не идут ни в какое сравнение с нашей САЯ. Кабинки для переодевания расположены в теплых помещениях, есть индивидуальные запираемые на ключ шкафчики, есть душ с пресной водой и многие другие приятные мелочи. Ничего подобного у нас нет, но цена в 2 раза выше...
Мы же продолжаем кричать на всех перекрестках о развитии туризма в Мангыстау.
Ну и каких туристов мы заманим таким отношением???





Дом отдыха Сая или как отвадить туристов
Дом отдыха Сая или как отвадить туристов
Дом отдыха Сая или как отвадить туристов
Дом отдыха Сая или как отвадить туристов
Дом отдыха Сая или как отвадить туристов
Дом отдыха Сая или как отвадить туристов
Дом отдыха Сая или как отвадить туристов
Дом отдыха Сая или как отвадить туристов
Дом отдыха Сая или как отвадить туристов

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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 11:32
Насколько мне известно в 3000 (4000 ещё не знаю) входит и комната, а в летнее время домик. :) Хм... мне кажется вы наговариваете.

всё вижу
 
 

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