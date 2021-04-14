Дом отдыха Сая или как отвадить туристов

Вы посещали радоновый источник, расположенный в доме отдыха «САЯ»?Совсем недавно стоимость одного посещения равнялась 3.000 тенге. В эту стоимость входило купание в бассейне с радоновой водой (10-20 минут, поскольку дольше там находиться небезопасно) и пользование довольно примитивными и не очень чистыми (если не сказать, грязными) кабинками для переодевания. Всё это находится под открытым небом, поэтому в холодное время года процесс переодевания очень некомфортный.Теперь же, при всех прежних минусах этого дома отдыха, стоимость увеличилась сразу на 30% и теперь одно посещение бассейна стоит уже 4.000 тенге. Т.е. одно 20 минутное купание в радоновой ванне стоит 4 тысячи!!!!!При этом в лучшую сторону абсолютно ничего не изменилось. В день нашего посещения в бассейне плавал мусор, кабинки были, как и прежде, обшарпанные, с облупившейся краской и обвалившейся штукатуркой (всё это видно на фото).Ну почему так происходит? Почему по соотношению цена/качество мы всегда выбираем самую большую стоимость и самое посредственное качество услуги...Подобные радоновые и термальные источники расположены во многих странах. Не будем брать в пример Европу, ограничимся Пятигорском, Есентуками и их окрестностями. Там есть как бесплатные природные места, так и платные услуги на природных горячих источниках. И услуги платных мест стоят в пределах 250-500 рублей (1400-2800 тенге). Но по чистоте и комфорту эти комплексы не идут ни в какое сравнение с нашей САЯ. Кабинки для переодевания расположены в теплых помещениях, есть индивидуальные запираемые на ключ шкафчики, есть душ с пресной водой и многие другие приятные мелочи. Ничего подобного у нас нет, но цена в 2 раза выше...Мы же продолжаем кричать на всех перекрестках о развитии туризма в Мангыстау.Ну и каких туристов мы заманим таким отношением???