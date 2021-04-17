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ЛАДА.kz » Народные новости

Стихийные свалки в Акшукуре

Сегодня, 11:12 Просмотров:120
Хочу поделиться большой проблемой, которая складывается не только на набережной села Акшукур, но и в нём самом.
Люди просто навсего устраивают стихийные свалки и вовсе не озабочены, что же будет дальше с природой, животными, которые раздирают мусорные мешки и едят мусор с помоек. Может у вас будет возможность повлиять на акимат села, потому что мусор там продолжает появляться новый, я регулярно убираю мусор в степи и на набережной, мешков 100 убрала уже, но люди продолжают сжигать пластик вовсю, бить стеклянные бутылки, и это очень затрудняет уборку мусора. Свалки делаются намеренно, мусор засовывают под камни, засыпают землей, устраивают костры.
Если кому не безразлично будущее природы нашего края, приезжайте с перчатками и мусорными мешками, и помогите сделать мир чище!
Высылаю фото с 21 км, где я обычно убираюсь.


Стихийные свалки в Акшукуре
Стихийные свалки в Акшукуре
Стихийные свалки в Акшукуре
Стихийные свалки в Акшукуре
Стихийные свалки в Акшукуре
Стихийные свалки в Акшукуре
Стихийные свалки в Акшукуре
Стихийные свалки в Акшукуре
Стихийные свалки в Акшукуре

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