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ЛАДА.kz » Народные новости

Мусор кладбище

Сегодня, 21:04 Просмотров:124
Обращаюсь к предприятиям,занимающимся вывозом мусора разных категорий,у нас в городе их несколько, надеюсь к ним дойдет эта просьба.Друзья,очень вас прошу помочь вывезти мусор с кладбища около церкви,безвозмездно,благотворительно,в священный месяц Рамадан,дело нужное,святое.на этом кладбище похоронены люди разных религиозных концессий,верований.Родные и близкие убирают могилки,ухаживают,но мусор из баков не вовызится ,собирается также около баков,ну не могут люди с собой тащить выносить мешки и т.д.за пределы кладбища.Акимат бездействует не слышит.Пожалуста, скооперируйтесь,выведите мусор,очистите от мусора.это нужно сейчас очень.Я лично этим вопросом займусь и доведу его до конкретного ответа и решения,добьюсь письменного ответа и решения этой проблемы.Меня удивляют лица,которые это должны делать,писать,звонить и добиваться,то есть те,кто конкретно выиграл тендер по уходу и обслуживанию кладбища,ребята под лежачий камень вода не течет,выиграли тендер,значит дергайтесь,соображайте и ищите выход,а если не можете,не лезьте туда. Но в настоящее время ,компании по вывозу мусора ,сделайте пожалуйста,доброе дело,помогите, пожалуйста.

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