Терпение и труд — всё перетрут!

Никогда не стоит опускать руки, если хочешь добиться цели. Трудно сейчас представить, что 6 лет назад в 2015 году возле нашего дома 7-12 в ходе ремонтных работ после замены труб не без приключений была сделана дорога, тротуар и входы к подъездам, но при этом пострадала большая часть зеленых насаждений. В отсутствии деревьев и кустарников двор стал не уютным, унылым, пустым и это ни кого не радовало. Благодаря усилиям и инициативе неравнодушных любящих свой дом людей, маленькими шагами начали облагораживать и озеленять придомовую территорию своими силами. Было не легко что то приживалось, что то нет, что то варварски вытаптывалось и ломалось, но люди не сдавались, а напротив заражались идеями и воплощали их в жизнь. Когда возник вопрос полива, ПКСК Галия откликнулись на просьбу жильцов и помогли провести воду, за что им огромная благодарность.Все труды не прошли даром! Как приятно и радостно посмотреть на наш дом! С какой заботой и любовью люди ухаживают за посадками (окапывают, поливают, удобряют, ведут обрезку, белят стволики деревьям).Хочется сказать Спасибо созидателям за Ваш труд и Ваше терпение!